Учителям со следующего года повысят зарплату: известна ли сумма

Украинские учителя ожидают повышения своих зарплат. В МОН ранее анонсировали изменения со следующего года.

Детали рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева во время брифинга в Волынской ОВА, отмечают "Волынские новости". Об этом информирует 24 Канал.

Когда учителям повысят зарплату?

Кузьмичева рассказала, что на 2026 год в бюджете уже заложили дополнительные 53 миллиарда гривен для повышения престижности труда учителей. Поэтому учительский доход точно вырастет. Однако сумму потенциального повышения заместитель министра не назвала.

По зарплатам, то повышение произойдет со следующего года – с января и сентября. Сейчас продолжаются финальные обсуждения модели повышения заработных плат. МОН и Минфин наработали несколько моделей, поэтому решение примут в ближайшее время,

– заявила она.

Интересно! Секретарь Образовательного комитета парламента Наталья Пипа сообщила, что Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства о повышении оплаты труда педагогов школ на 50%.

И добавила, что до окончательного принятия не может о них говорить. Но то, что со следующего года зарплаты учителям повысят, – факт.

Какую зарплату получают учителя в Украине?