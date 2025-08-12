В сфере дошкольного образования Украины сейчас есть 5 тысяч вакансий. Многие воспитатели при этом работают на две ставки.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой РБК-Украина.

Какова ситуация с вакансиями в дошкольном образовании?

Всего педагогов в системе есть около 100 тысяч, отметила чиновница.

По статистике якобы и нет какой-то критической ситуации. Но очень часто один воспитатель работает на две ставки. И этот воспитатель работает 10 часов в группе. Это очень трудно, такого не должно быть,

– подчеркнула она.

И добавила, что так ставка не является вакантной, однако воспитателей сегодня не хватает.

Почему молодежь не идет в профессию?

Коновалова также рассказала, что средний возраст воспитателей "высокий". Молодежь не идет в профессию, в частности, из-за низких зарплат.

Средняя – около 12 тысяч гривен по той статистике, которую мы видим. Но очень много людей работают на минималку. Действительно очень много. И немало людей уже очень много лет в системе,

– говорит заместитель министра.

Однако, по ее словам, через три-четыре года эти люди пойдут на пенсию. И сейчас на самом деле ситуация очень критическая. Поэтому чиновники работают над увеличением оплаты труда воспитателей.