Зарплаты учителей планируют рассчитывать по-новому: когда появится законопроект

Министерство образования и науки готовится пересмотреть систему формирования заработной платы педагогов. Первый вариант нового законопроекта планируется подготовить примерно через полгода, однако когда документ может быть внесен в Верховную Раду, пока неизвестно.

О предстоящих изменениях министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал журналистам в ходе конференции "Августовская-2026". Среди возможных мер он назвал пересмотр принципа начисления заработной платы, отказ от тарифной сетки и упрощение системы надбавок.

Первый вариант законопроекта планируется подготовить за полгода

В МОН рассчитывают примерно за шесть месяцев разработать первый вариант документа, после чего начать консультации по новой системе оплаты труда педагогов.

Думаю, что где-то через полгода мы разработаем проект, который позволит нам начать консультации,

– сказал Бутенко.

Точных сроков внесения законопроекта в Верховную Раду министр не назвал, ведь перед этим будущую модель нужно согласовать, в частности, с Министерством финансов. По его словам, система должна быть не только понятной для педагогов, но и обеспеченной необходимыми средствами, а также иметь перспективу поддержки в парламенте.

Среди вариантов, которые могут рассматриваться при подготовке документа, – изменение самого принципа начисления зарплаты и отход от нынешней тарифной сетки.

В МОН хотят пересмотреть систему надбавок

Отдельной частью будущих изменений может стать пересмотр надбавок педагогам. По словам Бутенко, сейчас работники образования могут получать около 80 различных видов надбавок, поэтому система формирования зарплаты стала сложной.

Часть таких выплат имеет понятное назначение, в частности надбавки за престижность труда, классный руководитель или проверку письменных работ. Другие, по мнению министра, стоит пересмотреть, чтобы сделать начисление зарплаты проще и понятнее.

В ходе обсуждения возможных изменений поднимался и вопрос о педагогической нагрузке. Бутенко отметил, что существуют модели, предусматривающие ее увеличение, однако надеется, что МОН сможет предложить другой вариант.

Надеюсь, что мы сможем предложить правительству решение без перераспределения объемов нагрузки,

– отметил министр.

Какой именно будет окончательная модель оплаты труда, пока не определено – ее еще предстоит разработать и обсудить в ходе консультаций.

Что было с предыдущей реформой зарплат?

Идею изменения системы оплаты труда педагогов в МОН рассматривали и ранее. В марте 2026 года тогдашний министр образования Оксен Лисовый сообщал, что соответствующий законопроект уже разработан, однако согласовать его с профсоюзами не удалось.

В апреле министерство представило профильному комитету Верховной Рады другой механизм, который предусматривал включение части надбавок в должностной оклад и выход педагогов из Единой тарифной сетки. На тот момент новую систему планировали ввести с 2027 года.

Бутенко пояснил, что не принимал участия ни в подготовке предыдущих законопроектов, ни в переговорах с профсоюзами, поэтому подробно оценивать эти наработки не стал. Использует ли МОН предыдущие предложения при подготовке нового законопроекта, министр также не уточнил.