Вы тоже думали, что "зашарітися" – это сленг: это древнее украинское слово

Прежде всего стоит отметить, что "зашарітися" – это не новообразование и не слово, которое появилось благодаря соцсетям. Оно давно зафиксировано в украинских словарях, хотя сегодня особую популярность приобрело именно среди молодежи из-за ошибки.

Что означает слово "зашарітися", рассказываем со ссылкой на " Украинский для всех ".

Что означает слово "зашарітися"?

В последние годы слово "зашарітися" все чаще можно услышать в разговорах молодежи, увидеть в соцсетях или видео и встретить в современной литературе. Поэтому некоторые считают его сленгом или заимствованием. На самом же деле это целиком украинское слово, которое имеет давнюю историю и давно зафиксировано в словарях.

В Словаре синонимов украинского языка глагол "зашарітися" означает зарумяниться, раскраснеться и касается преимущественно щек и шеи. Чаще так говорят о человеке, который покраснел от стыда, смущения, волнения или неожиданного комплимента.

Любопытно! В украинском языке существует интересное слово для обозначения щек – ланити.

Слово " зашарітися происходит от глагола "шареть" или "шареться" , что означает краснеть, покрываться румянцем, эти слова с пометкой "то же" можно встретить в словарях. Именно поэтому первоначальное значение слова было буквальным – стать красным , а уже впоследствии оно начало означать и смущаться со словом , в разговоре с словом , в разговоре со словом . смущение или неудобство.

Что такое "зашарітися": смотрите видео

В украинском языке есть целая группа слов, связанных с изменением цвета лица: шаріти, зашарітися, почервоніти, спалахнути рум'янцем, зарум'янитися, зачервоніти, порум'яніти, розчервонітися, спалахнути, зажевріти.

Все они передают не только внешний признак, но и внутреннее эмоциональное состояние человека – стыд, волнение, смущение и даже влюбленность.

Например:

"Вона так зашарилася від компліменту, що не знала, що відповісти."

"Хлопець зашарився, коли всі почали йому аплодувати."

"Не зашарився й чесно визнав свою помилку."

Дівчина зашарілася й опустила вічі долу, почала щось вимальовувати пальцем ноги на пилюці. (Иван Билык).

Молода, молода, а ручка така, що аж зашарілись щоки тих, яким попало від ляпаса. (Владимир Винниченко).

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Это сленг или литературное слово?

Слово "зашарітися" можно, из-за подобного звучания, спутать со словом "розшаритися", которое особенно популярно среди молодежи, оно не является новым сленговым образованием.

Розшаритися – предоставление доступа к цифровой информации, поделиться файлом, информацией или ссылкой с другими людьми в интернете или локальной сети.

Песня "Зашарілася": смотрите видео

Слово "зашарітися" очень образно. Одним словом можно передать и красноту лица, и смущение, и стыд, и легкое волнение. И сегодня оно переживает новую волну популярности благодаря молодежи и социальным сетям.