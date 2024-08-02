Заварить кофе или сварить: как правильно на украинском языке

Одним из самых любимых напитков украинцев является кофе. Однако не все могут знать, как правильно называть процесс его приготовления.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить: заварить кофе или сварить кофе? И от чего зависит использование того или иного глагола.

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Сварить или заварить кофе – как правильно?

Авраменко уточнил: варить – это кипятить что-то в воде или в каком-то другом веществе. Например, варят борщ, компот, суп.

А заварить, добавил он, – это залить что-нибудь кипятком для образования настоя. Поэтому заваривают чай, липовый цвет, ромашку.

А вот кофе и варят, и заваривают (варити і заварювати, – укр.). И здесь выбор слова зависит от того, каким способом вы готовите этот ароматный напиток,

– объяснил языковед.

Если вы насыпали в турку или в джезву кофе и залили кипятком, а потом поставили на плиту и ждете, когда поднимется пенка, то такой кофе вы варите. А если залили кипятком и немного дали настояться напитку, то вы его заваривали.