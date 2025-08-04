Украинские словари содержат немало интереснейших слов, которые мы, по определенным причинам, подзабыли. Но стоит снова вспомнить.

Какие необычные и забытые слова нашел в словарях Рами Аль Шайер и слышали ли вы их, рассказывает 24 Канал.

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Знаете ли вы эти украинские слова?

Один из основателей музыкальной группы Bulvar LU Рами Аль Шаер в своем блоге часто предлагает зрителям интересные украинские слова, которые отыскивает в словарях, чтобы напомнить, какой богатый украинский язык.

В его очередной подборке он предлагает украинцам узнать или узнать о значении таких слов:

"Навідліг" – ударить кого-то со всего размаха. Він розмахнувся і навідліг вдарив кулаком в сите обличчя Юрася (Степан Чернецький).

"Поштувати" – почтительно угощать гостей. То же, что – угощать. Галочка.. зараз кинулася поштувати його то сим, то тим (Григорій Квітка-Основ'яненко).

"Рогіз" – болотное растение с характерным коричневым цилиндрическим соцветием, которое в детстве любили разрыхлять. Его ошибочно называют – камыш.

"Гульвіса" – человек, который любит бездельничать и легко проводить время:

А з яру та з лісу

3 собаками та псарями

Іде пан гульвіса (Тарас Шевченко).

Так иногда называли легкомысленных ухажеров. В определенных обстоятельствах, его можно сравнить с варьяту.

"Обабіч" – это с обеих сторон. Например: "Обабіч дороги ростуть тополі".

Эти слова активно использовались в речи и встречаются в литературе.

Слышали эти слова: смотрите видео

Но заметим, что в комментариях под видео немало украинцев отметили, что знают эти слова с детства. И о них знают от бабушек и дедушек. Эти слова сохранились среди крестьян. А в города перекочевало вместе с крестьянами.

А кто еще о них не слышал – примите во внимание, это интересно!