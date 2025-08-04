Хто такий гульвіса та що означає поштувати: перевірте, чи знаєте ви ці забуті слова
- Рамі Аль Шаєр у своєму блозі нагадує про забуті українські слова, такі як "навідліг", "поштувати", "рогіз", "гульвіса" та "обабіч".
- Багато українців знають ці слова з дитинства, особливо ті, хто виріс у сільській місцевості, де вони збереглися в мовленні.
Українські словники містять чимало цікавезних слів, які ми, з певних причин, призабули. Але варто знову згадати.
Які незвичні і забуті слова віднайшов у словниках Рамі Аль Шаєр і чи чули ви їх, розповідає 24 Канал.
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Чи знаєте ви ці українські слова?
Один з засновників музичного гурту Bulvar LU Рамі Аль Шаєр у своєму блозі часто пропонує глядачам цікаві українські слова, які відшукує у словниках, щоб нагадати, яка багата українська мова.
У його черговій добірці він пропонує українцям впізнати чи дізнатися про значення таких слів:
Навідліг – вдарити когось з усього розмаху. Він розмахнувся і навідліг вдарив кулаком в сите обличчя Юрася (Степан Чернецький).
Поштувати – шанобливо пригощати гостей. Те саме, що – частувати. Галочка.. зараз кинулася поштувати його то сим, то тим (Григорій Квітка-Основ'яненко).
Рогіз – болотна рослина з характерним коричневим циліндричним суцвіттям, яке в дитинстві любили розпушувати. Його помилково називають – комиш.
Гульвіса – людина, яка любить байдикувати та легко проводити час:
А з яру та з лісу
3 собаками та псарями
Іде пан гульвіса (Тарас Шевченко).
Так подекуди називали легковажних залицяльників. В певних обставинах, його можна порівняти до вар'ята.
Обабіч – це з обох боків. Наприклад: "Обабіч дороги ростуть тополі".
Ці слова активно використовувалися у мовленні та зустрічаються в літературі.
Чули ці слова: дивіться відео
Але зауважимо, що у коментарях під відео чимало українців зазначили, що знають ці слова з дитинства. І про них знають від бабусь і дідусів. Ці слова збереглись серед селян. А у міста перекочувало разом із селянами.
А хто ще про них не чув – візьміть до уваги, це цікаво!