Українські словники містять чимало цікавезних слів, які ми, з певних причин, призабули. Але варто знову згадати.

Які незвичні і забуті слова віднайшов у словниках Рамі Аль Шаєр і чи чули ви їх, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Fiїnka заспівала про "афини": перевірте, чи знаєте ви, що це таке

Чи знаєте ви ці українські слова?

Один з засновників музичного гурту Bulvar LU Рамі Аль Шаєр у своєму блозі часто пропонує глядачам цікаві українські слова, які відшукує у словниках, щоб нагадати, яка багата українська мова.

У його черговій добірці він пропонує українцям впізнати чи дізнатися про значення таких слів:

Навідліг – вдарити когось з усього розмаху. Він розмахнувся і навідліг вдарив кулаком в сите обличчя Юрася (Степан Чернецький).

Поштувати – шанобливо пригощати гостей. Те саме, що – частувати. Галочка.. зараз кинулася поштувати його то сим, то тим (Григорій Квітка-Основ'яненко).

Рогіз – болотна рослина з характерним коричневим циліндричним суцвіттям, яке в дитинстві любили розпушувати. Його помилково називають – комиш.

Гульвіса – людина, яка любить байдикувати та легко проводити час:

А з яру та з лісу

3 собаками та псарями

Іде пан гульвіса (Тарас Шевченко).

Так подекуди називали легковажних залицяльників. В певних обставинах, його можна порівняти до вар'ята.

Обабіч – це з обох боків. Наприклад: "Обабіч дороги ростуть тополі".

Ці слова активно використовувалися у мовленні та зустрічаються в літературі.

Чули ці слова: дивіться відео

Але зауважимо, що у коментарях під відео чимало українців зазначили, що знають ці слова з дитинства. І про них знають від бабусь і дідусів. Ці слова збереглись серед селян. А у міста перекочувало разом із селянами.

А хто ще про них не чув – візьміть до уваги, це цікаво!