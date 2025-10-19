"Осень –золотая пора" или –"золотая осень", традиционные фразы для этого периода. Почему же именно золотая?

Почему осень – золотая?

Осень называют – "золотой" из-за ее красочной красоты, когда природа одевается в теплые оттенки желтого, оранжевого и багряного – цвета, ассоциирующиеся с золотом.

Такая окраска листьев обусловлена разрушением хлорофилла. И на первый план выходят каротиноиды – пигменты, придающие листьям желтых, оранжевых и красных оттенков. Эти цвета напоминают золото в разных его проявлениях - от бледно-желтого до медного блеска.

Это не долгий период – с конца сентября до середины-конца октября, когда листья начинают терять зеленый цвет и пока не опадут с деревьев. И даже тогда – золотой ковер из листьев под ногами вызывает восхищение. Лучше золотом осени любоваться в парке, лесу, саду во время путешествия или прогулки. Это время для очень красивых фотосессий.

Золото – это символ ценности, завершенности, тепла. И в этом случае – "золото/золото" употребляется в переносном, как объясняет ресурс "Словарь.UA" для описания красоты и ценности периода.

Осень – пора урожая, итогов, созерцания, поэтому ее метафора – золотая – глубоко укоренена в украинской ментальности.

Осень – это не просто время года, а эстетическое явление, которое вдохновляет художников, поэтов и философов. Ее называют золотой не только за цвета, но и за ощущение зрелости, щедрости, покоя.

Этот образ глубоко укоренен в поэзии, прозе и народном воображении.

В народном творчестве осень часто изображается как женщину в золотом наряде, которая прощается с летом и готовит землю к зиме. Этот образ – мост между жизнью и покоем, между буйством и тишиной.

Это очень популярный образ и метафора в литературе. Вот примеры из украинской литературы:

Леся Украинка: "Стоит осень золотая, тихо в шелесте листьев..." – образ тишины и красоты, окутывающей душу.

– образ тишины и красоты, окутывающей душу. Александр Олесь: "Осень. Золотая печаль. Листья падают, как воспоминания..." – здесь золото становится метафорой ностальгии.

– здесь золото становится метафорой ностальгии. Максим Рыльский: "Осень рисует огнем и золотом каждый листок..." – сочетание цвета и эмоции.

– сочетание цвета и эмоции. Иван Франко: "Золотая осень – как спокойная женщина, что знает цену каждому дню..." – персонификация осени как мудрой, зрелой поры.

– персонификация осени как мудрой, зрелой поры. Е. Кононенко: "За окном была золотая осень, прозрачное бабье лето".

Эта тема очень популярна в искусстве и музыке "золотая осень" – это не только пейзаж в желтых оттенках, а настроение, сочетающее свет и тень, радость и легкую тоску.

А еще "золотая осень" – это популярное название сортов различных овощей, фруктов и цветов: томаты, тыквы, морковь, груши, яблоки, малина, персик, малина, роза, алиссум носят такое название.

Название "золотая осень" – это не просто описание цвета. Это поэтический символ завершения, красоты, щедрости и внутреннего света, который природа дарит перед зимним сном.

Вы уже успели сделать незабываемые фото золотой осени? Самое время!