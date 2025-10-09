Как на украинском назвать "бабье лето", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Википедии".

Смотрите также "Сапожник без сапог": имеет ли это выражение дословный перевод и какие соответствия существуют

Что за явление "бабье лето"?

Среди осенних терминов есть один загадочный – "бабье лето". На украинский язык этот термин переводится дословно – "бабине літо".

В климатическом понимании – это период стабильной, сухой, теплой погоды после первых осенних дождей и похолоданий. Причиной потепления является приток теплых воздушных масс из южных местностей. Характерным признаком "бабьего лета" является паутина, которая летает в воздухе.

В Украине "бабье лето" наступает – 28 августа, это еще "молодое бабье лето", которое длится до 11 сентября. После него наступает – "старое бабье лето", вторая половина сентября – начало октября. Третье бабье лето – конец второй декады ноября, после него обычно начинаются зимние похолодания.

Многие люди считают: если потеплело осенью, то это бабье лето. На самом деле бабье лето никогда с чисел не сходит. Всегда, если молодое бабье лето с дождями, то старое будет сухим. И наоборот. Не бывает двух мокрых или двух сухих бабьих лет. Эти приметы еще с давних времен используют для посева озимых, – замечает народный синоптик Леонид Горбань.

Термин "бабье лето" является одним из самых поэтических и загадочных в украинской культуре. Его значение и время наступления тесно связаны как с народной мудростью, так и с современными метеорологическими прогнозами.

А вот о происхождении названия этого периода существует несколько версий:

По одной из версий именно от паутины, летающей – "лето", "лето" – и мифологической богини Бабы, происходит и название "бабье лето".

Паутина напоминает нити или седину – как, женские, бабьи волосы – бабьи лета = бабье лето.

Народная этимология связывает его с женщинами, которые уже завершали осенние работы и имели время прясть, ткать, вышивать – занимались женскими делами.

В это время, конец сентября – начало октября, в созвездии Велеса видно Плеяды, которые в народе называют Бабами или Волосожарами (Стожарами), или Волосами Вероники. В Украине это звездное скопление до сих пор считается женским оберегом. По древним верованиям, эта пора делит год на две части: когда Бабы показываются весной, начинается лето, осенью – зима.

"Бабье лето" или "бабье" является одним из древних украинских названий месяца сентября.

В славянских мифах "бабье лето" связывают с богиней Мокошей, которая считалась покровительницей женщин и женских ремесел. Она дополнительно возвращала тепло, для завершения всех хозяйственных работ, прежде чем природа уйдет в зимний сон.

Название символизирует кратковременное возвращение тепла, что похоже на "последний расцвет" или "вторую молодость" женщины.

Этот термин – "бабье лето", имеет и переносное символическое значение – это символ зрелости, спокойствия, женской мудрости, ведь название связано с образом бабушки – старейшей женщины, хранительницы рода.

Ну и конечно, не обходится без народных примет, которые прогнозируют по "бабьему лету":

Урожаи на будущий год будут плохими, если бабье лето затянулось.

Много паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной, снежной зиме.

Если ночью холодает, а утром растет туман – скоро бабье лето.

Улетели скворцы на юг – жди теплых дней.

Если бабье лето короткое – это к снежной зиме.

Долго тепло держалось – к лютым морозам, нужно готовиться к стуже.

"Бабье лето" / Freepik

Как в других странах называют "бабье лето"?

Это природное явление характерно для многих стран умеренного пояса. А потому имеет свои названия в разных странах, связанные с определенными традициями:

"бабье лето" – в Украине, Белоруссии и России;

"цыганское лето" – в Болгарии;

"лето святого Дени" – во Франции;

"индейское лето" – в США;

"бритсоммар" – в Швеции;

"лето святого Мартина" – в Италии;

"лето Святого Мигеля" – в Испании и Португалии;

"маленькое лето – веранико, веранито, веранилло" – в Латинской Америке.

А в разных диалектах немецкого языка можно встретить названия – "лето старых баб", "вдовье лето", "девичье лето" и даже – "дедовое лето"!

Все эти названия о временности явления и скоротечности. Поэтому этот солнечный и теплый момент золотой осени стоит поймать, сделать несколько файнецьких фото на память и насладиться сезоном.