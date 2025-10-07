Стоит ли дословно переводить выражение "сапожник без сапог", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения филолога Ольги Лещименко.

Смотрите также "Под лежачий камень вода не течет": можно ли дословно перевести это известное выражение

Переводится ли выражение дословно?

Один из самых известных фразеологизмов – "сапожник без сапог". Это русское выражение означает ситуацию, когда человек, который профессионально занимается определенным делом, сам не имеет результатов своей работы для себя. Ирония заключается в том, что мастер, который шьет обувь для других, сам ходит босой или в дырявых ботинках.

Но в более широком смысле это и про неумении или невозможности применить свои навыки для собственного блага, и о переутомленных специалистах, которые помогают другим, но забывают о себе.

Это выражение имеет народное происхождение, вероятно из ремесленной среды. В древности мастера работали много, часто на заказ, и не имели времени или ресурсов сделать что-то для себя.

Интересно! Слово "сапожник", как рассказывает ресурс "Горох", на украинский язык переводится как чоботар и швець. А еще можете встретить слово – партач, о значении этого 24 Канал писал ранее.

Хотя вы можете встретить украинский дословный перевод – "чоботар" без чобіт", однако содержание этого выражения передают другие украинские фразеологизмы:

"Не той пиво п'є, хто варить".

"Золото миєм, а голодні виєм".

"Рахувати сир-масло, то й вареників не їсти".

"На те він і кравець, щоб подертий жупан носити".

Как перевести выражение: смотрите видео

Возможно именно такие варианты вы никогда не слышали и они кажутся странными, но они существуют и вполне понятны. Поэтому – пользуйтесь украинскими соответствиями.

Обратите на эту народную мудрость внимание и оцените ее с современным подходом – не забывайте заботиться о себе. И говорите на украинском!