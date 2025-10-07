Чи варто дослівно перекладати вислів "сапожнік без сапог", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Ольги Лещименко.
Чи перекладається вислів дослівно?
Один з найвідоміших фразеологізмів – "сапожнік без сапог". Цей російський вислів означає ситуацію, коли людина, яка професійно займається певною справою, сама не має результатів своєї роботи для себе. Іронія полягає в тому, що майстер, який шиє взуття для інших, сам ходить босий або в дірявих черевиках.
Але в ширшому сенсі це і про невміння або неможливість застосувати свої навички для власного блага, і про перевтомлених фахівців, які допомагають іншим, але забувають про себе.
Цей вислів має народне походження, ймовірно з ремісничого середовища. У давнину майстри працювали багато, часто на замовлення, і не мали часу чи ресурсів зробити щось для себе.
Цікаво! Слово "сапожнік", як розповідає ресурс "Горох", українською перекладається як чоботар, та швець. А ще можете зустріти слово – партач, про значення цього 24 Канал писав раніше.
Хоч ви можете зустріти український дослівний переклад – "чоботар" без чобіт", проте зміст цього вислову передають інші українські фразеологізми:
- "Не той пиво п'є, хто варить".
- "Золото миєм, а голодні виєм".
- "Рахувати сир-масло, то й вареників не їсти".
- "На те він і кравець, щоб подертий жупан носити".
Як перекласти вислів: дивіться відео
Можливо саме такі варіанти ви ніколи не чули і вони здаються дивними, але вони існують і цілком зрозумілі. Тому – послуговуйтеся українськими відповідниками.
Зверніть на цю народну мудрість увагу і оцініть її з сучасним підходом – не забувайте турбуватися про себе. І говоріть українською!