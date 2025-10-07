Чи варто дослівно перекладати вислів "сапожнік без сапог", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Ольги Лещименко.

Чи перекладається вислів дослівно?

Один з найвідоміших фразеологізмів – "сапожнік без сапог". Цей російський вислів означає ситуацію, коли людина, яка професійно займається певною справою, сама не має результатів своєї роботи для себе. Іронія полягає в тому, що майстер, який шиє взуття для інших, сам ходить босий або в дірявих черевиках.

Але в ширшому сенсі це і про невміння або неможливість застосувати свої навички для власного блага, і про перевтомлених фахівців, які допомагають іншим, але забувають про себе.

Цей вислів має народне походження, ймовірно з ремісничого середовища. У давнину майстри працювали багато, часто на замовлення, і не мали часу чи ресурсів зробити щось для себе.

Цікаво! Слово "сапожнік", як розповідає ресурс "Горох", українською перекладається як чоботар, та швець. А ще можете зустріти слово – партач, про значення цього 24 Канал писав раніше.

Хоч ви можете зустріти український дослівний переклад – "чоботар" без чобіт", проте зміст цього вислову передають інші українські фразеологізми:

"Не той пиво п'є, хто варить".

"Золото миєм, а голодні виєм".

"Рахувати сир-масло, то й вареників не їсти".

"На те він і кравець, щоб подертий жупан носити".

Як перекласти вислів: дивіться відео

Можливо саме такі варіанти ви ніколи не чули і вони здаються дивними, але вони існують і цілком зрозумілі. Тому – послуговуйтеся українськими відповідниками.

Зверніть на цю народну мудрість увагу і оцініть її з сучасним підходом – не забувайте турбуватися про себе. І говоріть українською!