Чи має переклад відомий вислів "под лежачий камень вода не течет", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення репетиторки з мови Ольги Лещименко.

Дивіться також "Совєт да любовь": як зворушливіше привітати молодят українською

Чи має переклад відомий вислів?

Чимало фразеологізмів дуже схожі в російській та українській мові. Однак, одні можна перекласти дослівно, а інші – ні.

Вислів "под лежачий камень вода не течет" один з найвідоміших. Він означає – без дії не буде результату. Якщо людина пасивна, не докладає зусиль, не рухається – жодні зміни, покращення чи досягнення не відбудуться самі собою. Це відповідальність за своє майбутнє – рішення, дії, прагнення.

Та чи можна його перекласти дослівно? В українській мові цей відомий фразеологізм має дуже дослівний переклад – під лежачий камінь вода не тече. Тому, ви могли чути вираз в обох мовних варіантах.

Однак, крім такої знайомої форми, існують інші синонімічні варіанти, про які, ви, можливо, не знали:

із лежі не справиш одежі;

зі спання не купиш коня;

лежачи й сокира ржавіє;

лежачи, й камінь мохнатіє.

та навіть – вовка ноги годують.

Як перекладається вислів: дивіться відео

Українці завжди з повагою ставилися до праці та роботящих людей. І ця ситуація знайшла своє відображення і в українських прислів'ях.

Ось кілька прикладів, які наводить ресурс moyaosvita.com.ua:

Руки не протягнеш – яблука не дістанеш.

Хочеш їсти калачі – не лежи на печі.

Печені голуби не летять до губи.

Без труда – нема плода.

Візьміть до уваги – як влучний коментар можна використати і прислів'я, і фразеологізм. Не нехтуйте цими красномовними моментами, вони роблять ваше мовлення виразнішим! Говоріть українською!