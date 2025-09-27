Чи має дослівний переклад вислів "совєт да любовь" та як його можна замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovopedia.org.ua.

Як перекласти вислів "совєт да любовь"?

У найважливіший день створення нової сім'ї – день весілля, молодятам зичать усіх гараздів. Та чи не найвідомішим побажанням є – "совєт да любовь". Його часто вимовляли на весіллях, у тостах, листівках або як благословення: "Совєт вам да любовь!" – тобто бажання злагоди (поради, мудрості) і любові в подружньому житті.

Однак цей вислів – російський, та в українській мові не має дослівного перекладу, оскільки не усі фразеологізми можна перекласти без втрати головної думки.

Розглянемо його по словах.

Слово "совєт" походить від старослов’янського совѣтъ, що означає – рада, думка, згода. Тому у такому вигляді воно відсутнє в українських словниках. А у контексті шлюбу – це побажання взаєморозуміння, здатності радитися, чути одне одного.

А от слово "любов" українські словники тлумачать по-іншому, ніж російські. Ресурс "Горох" розповідає, що так можна казати і про симпатію, уподобання і смаки, і про почуття. Але для почуттів між чоловіком та жінкою маємо інше тепліше і значущіше слово – кохання.

Тому краще замінити російські на українські слова. Найбільш наближеними будуть вислови:

Злагоди та кохання!

Кохання та розуміння!

Згоди та кохання!

А якщо прагнете сказати щось поетичніше, то підійде:

"Хай ваше життя буде як казка, а віра одне в одного – як оберіг!"

"Нашим молодятам не сваритися та любитися".

"Радості в хаті, кохання в серці".

Хоч у нашій мові немає усталеного виразу, однак побажання – це те, що іде від душі, почуттів до молодят та вашої щирості. Тому найкращі вирази, ті які ви придумаєте самі!