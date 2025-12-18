Как на украинском звучит слово "хлопушка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Словарь.UA.

Как на украинском правильно "хлопушка"?

Обязательный атрибут каждого веселого праздника – Дня рождения, Нового года, девичника, гендер пати есть разноцветное или блестящее конфетти, которое в воздух выбрасывает "хлопушка".

Однако, такое известное слово на украинском звучит по-другому. Слово "хлопушка" является русским и не относится к литературному украинскому языку. Правильный украинский соответствие слова – это "хлопавка".

Что такое хлопушка?

Хлопушка – игрушка или праздничный аксессуар в виде бумажной трубочки, которая при разрыве издает резкий звук и рассыпает конфетти. Первыми изобретателями были китайцы, которые использовали бамбуковые палочки. А англичанин Томас Смит, владелец кондитерской, хотел удивить клиентов и придумал пакетики с конфетами и маленькими подарками еще в 1850-х годах. Он добавил механизм, что при разрывании создавал громкий "хлопок" и сыпал конфетти или искры. Так появились "Christmas crackers", которые стали популярными в Великобритании и распространились по миру.

Слово происходит от глагола "хлопать", что точно передает функцию предмета – создавать звук, похожий на хлопок или хлопок.

В музыкальном и театральном контексте "хлопушка" также используется – как инструмент для звукоподражания, например, выстрела.

Интересно! Для украинцев слово "хлопок" приобрело иронический смысл. Пошло оно из медийных объяснений россиян по взрывам – "произошол хлопок". А у нас иронично звук взрыва на России начали комментировать – "произошел хлопок". И все всем понятно.

Удивительно, как несколько букв меняет звучание слова и придает каждому языку свою уникальность. Поэтому не отказывайтесь от своего, избавляйтесь от суржика и россиянизмов и говорите на украинском!