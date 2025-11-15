Какое украинское название следует использовать для девичьей забавы вместо "девичник", рассказывает 24 Канал, опираясь на советы "Язык – ДНК нации".

Смотрите также Точно не "утренник": как правильно назвать утренний праздник

Как переводится на украинский "девичник"?

Все популярнее становится традиция устраивать вечеринку для невесты перед свадьбой. Его цель – символически попрощаться с девичеством, развлечься, вспомнить прошлое и настроиться на новый этап жизни. Это феерическое действо может сочетать танцы, музыку, караоке, SPA-процедуры, путешествие, экстрим – и все что угодно, на что способна фантазия, интересы и возможности. То есть это может быть как современная вечеринка с коктейлями, так и обрядовое действо с песнями, веночками и символическими ритуалами.

Этот праздник часто называют русским термином – "девичник", или калькированными вариантами – "дівічнік", "дєвішнік", "дівішнік", "дівичник".

В Украине издавна был такой обрядовый вечер и носит он название – дівич-вечір. Слово образовано от частей "дівич" – то есть тот, что касается девушки, и "вечір" – время суток, когда собирались подруги.

В древней Украине "дівич-вечір" имел обрядовое значение. Девушки плели венки, пели песни, желали невесте счастливого брака. Это был не просто вечер развлечений, а часть свадебного цикла с глубоким символизмом.

Известный филолог Александр Авраменко в "Завтраке с 1+1" отмечает: "дівич-вечір" – единственно правильная форма.

Правильно – "дівич-вечір". Скриншот объяснения Александра Авраменко / Сніданок 1+1

Обратите внимание! Слово пишется через дефис, поэтому не допускайте ошибки, только – дівич-вечір!

"Мы организовали девичник в стиле ретро".

"На девичнике были все подруги невесты".

Конечно, не обходится и без подобного праздника для парней. В русском языке – это "мальчишник". А поскольку на русском не "мальчики", а – "парубки", то и название соответствующее:

парубоча / парубоцька вечірка,

парубочий / парубоцький вечір.

Помните: язык – это часть нашей идентичности. Употребляя естественные украинские слова, мы не только говорим грамотно, но и в этом случае – сохраняем культурное наследие. Говорите на украинском!