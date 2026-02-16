Как называть эту неделю на украинском – Масниця или Масляна, рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Алины Острожской.

Как называть неделю перед Великим постом – Масляна или Масниця?

З 16 по 22 февраля начинается неделя, которая предшествует Великому посту и называется она – Масляна чи Масниця. И вместе с предвкушением этой праздничной недели начинаются споры – как правильно называть ее называть и не какая-то из названий – россиянизмом.

Эта неделя, при содействии "советов" многим известна как развлекательное действо с балаганом, хороводами, развлечениями и выпеканием и поеданием блинов – это был сборный сценарий различных традиций, чтобы объединить нации.

Многие языковеды и этнографы накануне рассказывают об особенностях этой обрядовой недели в Украине и в частности о названиях, которых немало. И чаще всего – Масляна чи Масниця.

У словарях можем встретить оба названия:

"Масниця" – такая форма зафиксирована в "Словаре украинского языка" под редакцией Борис Гринченко и "Словаре украинского языка" в 11 томах.

Слово образовано от "масный" – "жирный, скоромный" с суффиксом -иця. То есть буквально – период жирной пищи. Поскольку мясо прекращали есть еще в воскресенье накануне, а на этой неделе потребляли много молочной продукции – сыра, масла, кисломолочных продуктов, молока и блюд из этих продуктов.

"Масляна" также встречается в словарях, Однако, некоторые этнографы считают его разговорным вариантом, возникшим под влиянием русского "Масленица".

В Украине, учитывая ее значительную площадь, есть немало других названий, которые бытуют в разных регионах, и все они являются правильными:

Масничка,

Колодій,

Бабський тиждень,

Запусти,

Заговини,

Загальниця,

Пущення,

Сирний тиждень,

Сиропуст,

Сирна седмиця.

И вопрос здесь не в названии, а в традициях, поскольку украинская и российская традиция празднования существенно различаются. И дело не только в блинах, украинцы тоже их ели, как и блинчики, однако обрядовым блюдом были вареники, и чаще всего с творогом, щедро политые сметаной и маслом.

Праздник зародился еще в языческие времена и был ритуалом прощания со старым годом, ведь Новый год, как и весна, начинались 1 марта. Со временем, этот обычай искусно переплелся с христианством и стал последней возможностью повеселиться перед Великим постом.

Каждый день имел свое назначение. В том числе и обычай "колодия" или "колодки" – колода рождалась, крестилась, умирала, ее хоронили и оплакивали. А еще неделя шуток с неженатой молодежи общины.

И даже известное выражение есть – "не все коту Масленица", что означает, что – "закончилась для кого-то беззаботная жизнь; не всегда кому-то везет".