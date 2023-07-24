Но этого не стоит делать. Тем более, что наш язык достаточно богат различными выражениями и словами.

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Как на украинском назвать "творог"

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких слов. Он подчеркнул: нет такого слова в украинском языке как "творог".

Запомните: сир (укр.). Например: вареники із сиром, сирний пиріг (укр.),

– подчеркнул языковед.