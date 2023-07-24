Натомість цього не варто робити. Тим більше, що наша мова є досить багатою на різноманітні вислови та слова.
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Як українською назвати "творог"
Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів. Він наголосив: немає такого слова в українській мові як "творог".
Запам'ятайте: сир. Наприклад: вареники із сиром, сирний пиріг,
– наголосив мовознавець.
А харчовий продукт у вигляді твердої маси, який нарізають, наприклад, для бутербродів, так само називають сиром. Можна ще називати "твердим сиром", додав Авраменко.
Як українською назвати "творог" / скриншот відео
Доктор філологічних наук Олександр Пономарів також наголошував: російське слово "творог" українською мовою буде "сир". А російське "сыр" – твердий сир.