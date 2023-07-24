Натомість цього не варто робити. Тим більше, що наша мова є досить багатою на різноманітні вислови та слова.

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Як українською назвати "творог"

Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів. Він наголосив: немає такого слова в українській мові як "творог".

Запам'ятайте: сир. Наприклад: вареники із сиром, сирний пиріг,

– наголосив мовознавець.