Чому осінь називають "золотою": пояснення на поверхні
- Осінь називають – золотою через барвисту красу, коли листя набуває золотих відтінків.
- Цей образ глибоко вкорінений в поезії, літературі та народній уяві, символізуючи завершеність, цінність і внутрішнє світло перед зимовим сном.
"Осінь – золота пора" чи – "золота осінь", традиційні фрази для цього періоду. Чому ж саме золота?
Чому осінь називають – золотою, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Чому осінь – золота?
Осінь називають – "золотою" через її барвисту красу, коли природа одягається в теплі відтінки жовтого, помаранчевого та багряного – кольори, що асоціюються із золотом.
Таке забарвлення листків зумовлене руйнуванням хлорофілу. І на перший план виходять каротиноїди – пігменти, що надають листю жовтих, помаранчевих і червоних відтінків. Ці кольори нагадують золото в різних його проявах — від блідо-жовтого до мідного блиску.
Це не довгий період – з кінця вересня до середини-кінця жовтня, коли листя починає втрачати зелений колір і доки не опаде з дерев. Та й навіть тоді – золотий килим з листя під ногами викликає захоплення. Найкраще золотом осені милуватися в парку, лісі, саду під час мандрівки чи прогулянки. Це час для дуже красивих фотосесій.
Золото – це символ цінності, завершеності, тепла. І у цьому випадку – "золото / золота" вживається у переносному, як пояснює ресурс "Словник.UA" для опису краси та цінності періоду.
Осінь – пора врожаю, підсумків, споглядання, тому її метафора – золота – глибоко вкорінена в українській ментальності.
Осінь – це не просто пора року, а естетичне явище, яке надихає митців, поетів і філософів. Її називають золотою не лише за кольори, а й за відчуття зрілості, щедрості, спокою.
Цей образ глибоко вкорінений у поезії, прозі та народній уяві.
У народній творчості осінь часто зображується як жінку в золотому вбранні, що прощається з літом і готує землю до зими. Цей образ – міст між життям і спокоєм, між буянням і тишею.
Це дуже популярний образ та метафора в літературі. Ось приклади з української літератури:
- Леся Українка: "Стоїть осінь золота, тихо в шелесті листя…" – образ тиші й краси, що огортає душу.
- Олександр Олесь: "Осінь. Золота печаль. Листя падає, мов спогади…" – тут золото стає метафорою ностальгії.
- Максим Рильський: "Осінь малює вогнем і золотом кожен листок…" – поєднання кольору й емоції.
- Іван Франко: "Золота осінь – мов спокійна жінка, що знає ціну кожному дню…" – персоніфікація осені як мудрої, зрілої пори.
- Є. Кононенко: "За вікном була золота осінь, прозоре бабине літо".
Ця тема дуже популярна у мистецтві та музиці "золота осінь" – це не лише пейзаж у жовтих відтінках, а настрій, що поєднує світло й тінь, радість і легку тугу.
Справжнє золото осені: дивіться відео
А ще "золота осінь" – це популярна назва сортів різних овочів, фруктів та квітів: томати, гарбузи, морква, груші, яблука, малина, персик, малина, троянда, алісум носять таку назву.
Назва "золота осінь" – це не просто опис кольору. Це поетичний символ завершення, краси, щедрості й внутрішнього світла, яке природа дарує перед зимовим сном.
Ви уже встигли зробити незабутні фото золотої осені? Саме час!