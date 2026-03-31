Что такое "зваба" и о чем рассказывает это древнее украинское слово

Украинский язык богат на слова, передающие тонкие оттенки человеческих чувств и состояний. Однако, не все слова мы используем в речи, некоторые можно встретить только в литературе.

О каких чувствах рассказывает слово "зваба", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Что означает слово "зваба"?

Книголюбы точно видели это слово среди заголовков книг в магазинах – "Зваба" Сара Пинборо; "Зваба" Надежда Ковалик; "Криця та зваба" Софи Бриджертон; сборник "Зваба і блакить". Но знаете ли вы что означает это слово? Если знаете, то сразу можно догадаться о сюжете книги, а если нет – то мы расскажем дальше.

Слово "зваба" в украинском языке, как толкуют словари, означает то, что привлекает, манит и соблазняет. Оно сочетает в себе идею соблазна и очарования, способного втянуть человека в нечто желаемое или опасное. Это понятие имеет глубокий культурный подтекст, ведь отражает одновременно силу соблазна и риск потери равновесия.

Слово происходит от глагола "звабити" – "соблазнить, привлечь".

Это слово не только описывает внешнюю привлекательность или соблазн, но и открывает целый пласт культурных и психологических смыслов. В литературе оно часто используется для обозначения момента выбора между безопасным и опасным, между обыденностью и приключением. В то же время в поэзии и прозе оно имеет положительный оттенок – как символ жизненной энергии, молодости, стремления к новому.

Поэтому основное значение можно описать как:

Зваба как соблазн : то, что манит, привлекает, заставляет стремиться к запретному или неизведанному.

Пример : "оте чортеня зваби, спокуси, жадання торкнутися чогось забороненого" (Олесь Гончар).

: то, что манит, привлекает, заставляет стремиться к запретному или неизведанному. : "оте чортеня зваби, спокуси, жадання торкнутися чогось забороненого" (Олесь Гончар). Зваба как очарование: прелесть, красота, способность очаровывать.

Пример: "принадність, краса, здатність зачаровувати.

Приклад: "цей дерев’яний, гулкий міст мав для Ібрагімова свою звабу" (Олесь Гончар).

А в других варантах, которые вы тоже не слышали, как синонимы, слово может звучать как :

ваба,

поваба,

поваб,

приваба,

знада.

А еще, девушке и женщине можно сделать немало комплиментов с этим необычным словом. Вместо "соблазнительная" или "сексуальная" можно сказать – "зваблива". Это можно сказать о взгляде, улыбку, одежду, вид, поведение.

"Ти – сама зваба."

"У твоїх очах – зваба" или "У тебе такий звабливий погляд".

Именно из-за обольстительности женщины в глазах мужчины, а мужчины в глазах женщины и создаются пары. А дальше, после признания (только не говорите – "предложение"), создаются семьи.

Сегодня это слово используется для названий торговых марок или изделий, например – женского белья или кондитерских изделий. И действительно "зваба" точно передает весь соблазн изделия.

Это пирожное – "зваба" для сладкоежки / Freepik

В этом – его сила и уникальность. Оно сочетает в себе двойственность: привлекательность и опасность, чар и риск. Для украинской культуры "зваба" является образом, напоминающим: красота может вести к открытиям, но и к потерям. Именно поэтому оно так часто появляется в поэтических и прозаических текстах, где авторы стремятся передать тонкую грань между желанием и осторожностью.

А вам нравится такая литература? Если да – то бегите в магазин, книг с таким сюжетом немало.