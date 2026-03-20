Как правильно пишется слово "пре-" или "при-" мудрый, рассказываем со ссылкой на репетиторку по языку Екатерину из ZNOHUB.

Смотрите также Не только "нарядная" одежда или образ: это слово можно заменить рядом значительно более интересных

Как пишется слово правильно – премудрий или примудрий?

Иногда даже хорошо знакомые слова вызывают сомнение: как правильно их написать, к примеру слово – премудрый или примудрый? Давайте разберемся с точки зрения правописания, словообразования и правил:

Здесь мы руководствуемся правилом написания приставок "пре-", "при-", "при-". И для каждого из них есть небольшая хитрость, которая облегчит запоминание.

Слова образованные с помощью приставки пре-, легко запомнить: если к слову можно добавить – очень, чрезвычайно, в высшей степени, то здесь пишется "пре-". То есть префикс "пре-" используется для усиления признака:

прекрасный, прегарный (очень красивый),

превеликий (очень большой),

пребогатый (очень богатый).

К слову "мудрый" вполне можно добавить "очень" – очень мудрый, а значит правильно – премудрый.

Это значение фиксируют и словари: Словарь украинского языка (СУМ-11): премудрий – очень мудрый.

Исторически слово "премудрый" активно употреблялось в книжной, в частности церковной традиции, например, в обращениях вроде "премудрый Соломон".

Важно! Есть и исключения, которые просто надо запомнить: презрение, престол, превелебный, пренепорочный, преподобный, преосвященный. Эти слова относятся к религиозной лексике и называют еще – старославянизмами.

Слова с приставкой "при-" пишем в нескольких случаях: приближение, присоединение, частичности действия или признака:

приближение ( прийти, приехать, прилететь ),

присоединение ( приклеить, прилепить, прижать ),

частичное действие (присесть, присмотреться).

Также, когда слово означает "возле чего-то": приморский, прибрежный, пристенный.

Или просто запомните – когда в слове "при-" мы точно не можем заменить на "очень" или "при". Попробуйте в выше приведенных словах воспользоваться этим правилом – получится ерунда, значит без вариантов – "при-".

А с приставкой "при-", совсем просто. Слов с ней мало, употребляется редко, преимущественно в словах, происходящих из древнего языка – приор, фамилия, прозвище или пропасть и все производные от них.

Таких хитростей для изучения правил филологи придумали немало, в частности мнемонические фразы, которые вы наверняка слышали – КаФе ПТАаХ, МаВПа БуФ, Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу.

Поэтому, если хотите подчеркнуть чрезвычайную мудрость – говорите премудрый. Но точно не заменяйте на – мудрагеля, потому что это слово несет другую коннотацию, разве что в шутку.