Есть ли слово "нарядный" русским, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Хватит делать ошибки: этих аббревиатур нет в украинском языке

В нашем языке слово "нарядный" часто употребляют под влиянием русского "нарядный". Так, слово есть в обоих языках из-за его праславянского происхождения. Однако в украинской литературной норме оно имеет несколько значений, вот какие объяснения нам дает ресурс "Горох":

Празднично, красиво одетый.

Хорошо убранный, украшенный – это о доме.

С красивыми красками, формами, перьями, шерстью (о природе, животных или птиц).

Красивый, пышный, праздничный (об описании одежды или ее назначении).

Но вместо одного скучного слова "нарядный" можно подобрать ряд более точных синонимов, которые приводит Словарь синонимов украинского языка, к каждому из случаев.

Вместо "нарядный", в значении красиво, празднично одетый, можно сказать:

виряджений

вифранчений

вичепурений

ошатний

прибраний гарно й охайно.

приодягнений

розряджений

розчепурений

чепурний.

Например: "Діти прийшли до школи чепурні та усміхнені".

Платье не только "нарядное" / Freepik

В значении вида одежды, "нарядный" можно заменить на:

вихідний

недільний

парадний

празниковий

святешний

святковий / святний / святочний

стрійний.

И конечно часть этих слов можно использовать и к убранной к празднику дома или елки – вбрана, прибрана, чепурна, ошатна, празникова и другие: "Ошатна ялинка сяяла вогниками".

А для человека, который любит наряжаться и следит за модными новинками, тоже есть свое слово, и у каждого поколения оно свое. Говорили и чепурун/чепурунка, и стиляга и фифа, модник, а сегодня, на современном молодежном сленге, – флесер и дрипер, а одежда / наряд – шмот.

Кроме того, "наряд" это не только одежда, а так называют – приказ, распоряжение, назначение на работу. Поэтому "нарядный" – тот, кто получил наряд, то есть назначен к выполнению задачи.

Поэтому, когда мы хотим описать человека или вещь как хорошо одетую, украшенную, нарядную – правильнее сказать: вбраний (тот, что имеет хорошую одежду), ошатний, прикрашений, чепурний.

Поэтому зачем ограничиваться одним словом, когда можно лелеять исконно украинские слова – они звучат естественно и передают истинную красоту нашего языка.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов, одеваться нарядно, а завтра, 8 Марта – прекрасный повод!