Есть ли в украинском языке слово "нарядный", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "uk.WorldwideDictionary.org".

Есть ли у нас слово "нарядный"?

В украинском языке есть слова, которые кажутся нам россиянизмами или калькой на русское слово. Однако, учитывая общее праславянское происхождение, определенные слова могут содержаться в обоих языках. Но учтите – звучат они по-разному, учитывая фонетику каждого языка.

Если вам кажется, что слово "нарядный" россиянизм, то – нет, оно есть в украинских словарях. Слово "нарядный" – это прилагательное, образованным от глагола "нарядить", что означает "оздобити", "прикрасити", "одягнути у святковий одяг".

Это слово "нарядный" можно использовать в двух значениях:

относительно внешнего вида живого существа – человека и даже животного, птицы;

по отношению к неживому существу – одежды, комнаты, декора.

"Нарядний" ми можемо зустріти в українській літературі: "О, та який ви прийшли нарядний, урочистий! (Олесь Донченко).

А еще есть немало синонимов к каждому из случаев употребления этого слова.

Если мы говорим о нарядно одетом человеке, чтобы описать его или сделать комплимент, то можем использовать такие синонимы:

ошатний,

стрійний,

виряджений,

розряджений,

вичепурений,

розчепурений,

вифранчений,

приодягнений,

стрійний,

вибрендуваний,

прибраний.

Именно такие слова-комплименты можно использовать, чтобы описать стилягу-чепуруна или фифу-чепурунку.

Если речь идет о красивой одежде, предназначенной для одевания в выходные, праздничные дни, для выхода в театр, гости и другие торжественные события, то кроме "нарядный", можем сказать:

вихідний,

недільний,

ошатний,

парадний,

парадовий (про форму),

празниковий,

святешний,

святний,

святковий,

святочний,

стрійний.

Вот такое многообразие синонимов и поэтому не стоит ограничиваться только одним словом.

С чем стоит не запутаться?

И это еще не все. Если вы услышали – "посмотри, там нарядная", это не обязательно про красиво одетую женщину. Это может означать здание.

Ресурс "Словарь.UA" объясняет слово "нарядная", как существительное, которым обозначают помещение – комнату или будку, в котором дежурят, проводят вахту.

Біля нарядної валялась іржава вагонетка і височіла купа якихось старих труб (Олесь Донченко).

А вот со словом "наряд" следует быть осторожным и всегда уточнять. Потому что им обозначают и одежду, и задание/дежурство, то есть смену на работе, и дежурство в армии – "заступил в наряд".

Украинский язык всегда интересен!