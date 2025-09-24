Чи є в українській мові слово "нарядний", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "uk.WorldwideDictionary.org".

Чи є у нас слово "нарядний"?

В українській мові є слова, що видаються нам росіянізмами чи калькою на російське слово. Проте, зважаючи на спільне праслов'янське походження, певні слова можуть міститися в обох мовах. Але врахуйте – звучать вони по-різному, зважаючи на фонетику кожної мови.

Якщо вам видається, що слово "нарядний" росіянізм, то – ні, воно є в українських словниках. Слово "нарядний" – це прикметник, утвореним від дієслова "нарядити", що означає "оздобити", "прикрасити", "одягнути у святковий одяг".

Це слово "нарядний" можна використати у двох значеннях:

стосовно зовнішнього вигляду живої істоти – людини та навіть тварини, птаха;

стосовно неживої істоти – одягу, кімнати, декору.

"Нарядний" ми можемо зустріти в українській літературі: "О, та який ви прийшли нарядний, урочистий! (Олесь Донченко).

А ще є чимало синонімів до кожного з випадків вживання цього слова.

Якщо ми говоримо про нарядно одягнуту людину, щоб описати її чи зробити комплімент, то можемо використати такі синоніми:

ошатний,

стрійний,

виряджений,

розряджений,

вичепурений,

розчепурений,

вифранчений,

приодягнений,

стрійний,

вибрендуваний,

прибраний.

Саме такі слова-компліменти можна використати, щоб описати стилягу-чепуруна чи фіфу-чепурунку.

Якщо розповідь ведеться про гарний одяг, призначений для одягання у вихідні, святкові дні, для виходу в театр, гості та інші урочисті події, то окрім "нарядний", можемо сказати:

вихідний,

недільний,

ошатний,

парадний,

парадовий (про форму),

празниковий,

святешний,

святний,

святковий,

святочний,

стрійний.

Ось таке різноманіття синонімів і тому не варто обмежуватися лише одним словом.

З чим варто не заплутатися?

І це ще не все. Якщо ви почули – "подивись, там нарядна", це не обов'язково про красиво одягнуту жінку. Це може означати будівлю.

Ресурс "Словник.UA" пояснює слово "нарядна", як іменник, яким позначають приміщення – кімнату чи будку, у якому чергують, проводять вахту.

Біля нарядної валялась іржава вагонетка і височіла купа якихось старих труб (Олесь Донченко).

А от зі словом "наряд" слід бути обережним і завжди уточнювати. Бо ним позначають і одяг, і завдання/чергування, тобто зміну на роботі, і чергування в армії – "заступив в наряд".

Українська мова завжди цікава!