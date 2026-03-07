Чи є слово "нарядний" росіянізмом, розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як правильно сказати українською "нарядний"?

У нашій мові слово "нарядний" часто вживають під впливом російського "нарядный". Так, слово є в обох мовах через його праслов'янське походження. Проте в українській літературній нормі воно має кілька значень, ось які пояснення нам дає ресурс "Горох":

  • Святково, гарно одягнений.
  • Гарно прибраний, оздоблений – це про оселю.
  • З гарними барвами, формами, пір'ям, шерстю (про природу, тварин чи птахів).
  • Гарний, пишний, святковий (про опис одягу чи його призначення).

Та замість одного нудного слова "нарядний" можна підібрати низку влучніших синонімів, які наводить Словник синонімів української мови, до кожного з випадків.

Замість "нарядний", у значенні гарно, святково одягнений, можна сказати:

  • виряджений
  • вифранчений
  • вичепурений
  • ошатний
  • прибраний гарно й охайно.
  • приодягнений
  • розряджений
  • розчепурений
  • чепурний.

Наприклад : "Діти прийшли до школи чепурні та усміхнені".

Сукня не лише "нарядна" / Freepik

У значенні вигляду одягу, "нарядний" можна замінити на:

  • вихідний
  • недільний
  • парадний
  • празниковий
  • святешний
  • святковий / святний / святочний
  • стрійний.

І звичайно частину цих слів можна використати і до прибраної до свята оселі чи ялинки – вбрана, прибрана, чепурна, ошатна, празникова та інші: "Ошатна ялинка сяяла вогниками".

А для людини, яка любить наряджатися та слідкує за модними новинками, теж є своє слово, і у кожного покоління воно своє. Казали і чепурун / чепурунка, і стиляга та фіфа, модник, а сьогодні, на сучасному молодіжному сленгу, – флесер та дріпер, а одяг / наряд – шмот.

Крім того, "наряд" це не лише одяг, а так називають – наказ, розпорядження, призначення на роботу. Тож "нарядний" – той, хто отримав наряд, тобто призначений до виконання завдання.

Тому, коли ми хочемо описати людину чи річ як гарно вдягнену, прикрашену, ошатну – правильніше сказати: вбраний (той, що має гарне вбрання), ошатний, прикрашений, чепурний.

Тому навіщо обмежуватися одним словом, коли можна плекати питомі українські слова – вони звучать природно й передають справжню красу нашої мови.

Нехай у вашому житті буде якнайбільше приводів, одягатися нарядно, а завтра, 8 Березня – чудова нагода!