Як правильно писати назву свята "8 березня", якими правилами ми користуємося, розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Ірини Коваленко.

Як писати назву весняного свята 8 березня?

Мовна культура завжди відображає цінності суспільства. Те, як ми пишемо назви свят, не є дрібницею: це показник нашої поваги до історії, традицій та норм українського правопису. Особливо це стосується сьогоднішнього свята – 8 Березня, яке має офіційний статус міжнародного дня, закріплений у документах ООН.

У цей день хочеться надіслати привітальне повідомлення чи листівку, але важливо не припуститися помилки у назві свята. А для цього – знати кілька правил українського правопису.

Зі святом! / Pinterest

Перш за все дізнаємося про офіційну, у якій теж припускаються помилки. Можна почути – Мєждународний жіночий день чи Мєждународний женский день, така форма – калькування з російської. Так само як і назва місяця у назві – март, в українській мові такого слова немає, лише – березень.

Українською правильна назва свята – "Міжнародний жіночий день" або повна форма "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир".

А інша відома назва свята з датою та назвою місяця, але й тут ми вагаємося як же писати назву свята правильно, щоб не припуститися помилки та не осоромитися, бо варіантів декілька:

"З днем 8 березня",

"З Днем 8 березня",

"День 8 березня"

"День 8 Березня",

"Свято 8 Березня",

"Свято восьмого березня",

"День восьмого березня",

"День Восьмого березня".

У назві календарних свят ми керуємося правилом: з великої літери пишемо перше або єдине слово у назві свята, тобто – 8 Березня.

Цим же правилом керуємося, коли у назві свята є слова "міжнародний", "всесвітній" "всеукраїнський", а далі є слово "день" – лише перше слово пишемо з великої літери – Міжнародний жіночий день.

Важливо! Якщо у назві свята де є слова "міжнародний", "всесвітній" "всеукраїнський" ще є абревіатура, то вона теж пишеться з великої літери – Всесвітній день боротьби зі СНІДом чи День ЗСУ.

Але у назві цього весняного свята ми звертаємо увагу і на те буквами чи цифрами написана назва свята. І тут можна скористатися ще одним правилом:

якщо число написане цифрою, то назва місяця пишеться з великої літери – 8 Березня , 1 Вересня;

, якщо число впишеться літерами, то з великої літери пишемо перше слово – Восьме березня.

Часто до назви додають і слово "свято" чи "день" . Тут ми керуємося правилом першого слова – Свято/День 8 березня чи Свято/День восьмого березня.

Крім того, не варто припускатися ще однієї помилки – "З 8 БерезнЕМ". Назву місяця у цьому випадку пишемо у родовому відмінку – березня, як пояснила філологиня @znokhrystyna.

З 8 БерезеЕМ – помилка: дивіться відео

Тож підписуйте листівки, друкуйте повідомлення і пишіть правильну назву свята:

Міжнародний жіночий день

8 Березня

Восьме березня

Свято 8 березня

Свято восьмого березня.

Додайте до назви свята слово "Вітаю", а можна і "Поздоровляю", це теж не буде помилкою.

Тому можна сказати:

Вітаю /Поздоровляю з 8 Березня.

Вітаю /Поздоровляю з Восьмим березня.

Вітаю /Поздоровляю з Міжнародним жіночим днем.

Вітаю /Поздоровляю зі Святом 8 березня.

Вітаю /Поздоровляю зі Святом восьмого березня.

Правильне написання назви свята – це не формальність, а вияв мовної грамотності та культурної свідомості.

Що насправді святкуємо цього дня?

Міжнародний жіночий день, який ми відзначаємо 8 березня, має глибше значення, ніж "день жінок". Це результат тривалої боротьби жінок за свої права: гідну зарплату, виборче право, право на освіту та інші права, які були доступні лише чоловікам.

Його витоки сягають другої половини ХІХ століття, коли жінки почали активно боротися за свої права. У 1857 році в Нью-Йорку відбувся страйк текстильниць, які вимагали скорочення робочого дня та гідної оплати праці. Пізніше, у 1909 році, в США вперше відзначили Національний жіночий день, а вже у 1910 році на конференції в Копенгагені Клара Цеткін запропонувала зробити його міжнародним. Важливим етапом став 1917‑й рік, коли жіночі демонстрації в Петрограді стали поштовхом до революційних подій, і саме ця дата – 8 березня – закріпилася як символ жіночої боротьби.

У 1977 році ООН офіційно визнала цей день, як Міжнародний жіночий день як день боротьби за права жінок та міжнародний мир.

Традиції святкування різняться залежно від країни. У світі цей день часто супроводжується маршами, акціями солідарності, культурними заходами, що підкреслюють важливість рівності та прав жінок. В Україні ж, під впливом радянської спадщини, довгий час 8 Березня сприймалося як "свято весни", коли чоловіки дарували квіти й подарунки.

Проте сучасні тенденції змінюють акценти: дедалі більше уваги приділяється справжньому змісту цього дня – вшануванню жіночої ролі в суспільстві, боротьбі за рівність і правосуддя. Тому все більше українок відмовляються від Свята 8 березня, як від "свята жіночої краси та ніжності".

Все частіше у цей день та напередодні проводяться пізнавальні лекції про жінок-українок та їх внесок в культуру, науку, мистецтво, літературу та те, які вони непересічні особистості й що їх варто знати та пам'ятати.

Жіночий образ у цьому контексті – це не тільки ніжність, а й сила, стійкість, право на голос і участь у прийнятті рішень. Сьогодні значення свята особливо відчутне в Україні. У час війни воно набуває нового сенсу – це день пошани жінок, які воюють, волонтерять, підтримують родини й громади.

Частина суспільства закликає відмовитися від радянського трактування "свята весни" й повернути йому справжній зміст – день прав жінок і солідарності.

Таким чином, 8 Березня – це не лише календарна дата, а символ історичної боротьби й сучасного визнання. Воно нагадує, що рівність, силу і гідність жінок – результат тривалої й непростої боротьби, і сьогодні цей день варто відзначати не лише квітами, а й усвідомленням внеску жінок у суспільство та підтримкою їхніх прав.