Хоч українці й відмовляються від радянських наративів, чоловіки продовжують вітати своїх коханих і дружин зі святом. Тому у суботу, 8 березня, потрібно не забути привітати рідних з Міжнародним жіночим днем.

Не пропустіть Вже завтра настане свято 8 березня: найгарніші привітання для мами у картинках

24 Канал підготував найгарніші картинки-привітання зі святом. Обов'язково збережіть їх собі заздалегідь і надішліть своїм коханим завтра. Проведіть Міжнародний жіночий день разом з найріднішими, згадайте історію 8 березня, щоб більше не повертатися до тих сенсів, які нав'язав радянський період.

Привітання з 8 березня для коханої: картинки й листівки

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня для коханої / Колаж LifeStyle24

Подаруйте ніжність, ласку, любов, турботу та тепло своїм коханим у Міжнародний жіночий день. З 8 березня!