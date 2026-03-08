Как правильно писать название праздника "8 березня", какими правилами мы пользуемся, рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Ирины Коваленко.

Смотрите также Почему на 8 марта дарят тюльпаны: вы об этом вряд ли догадывались

Как писать название весеннего праздника 8 березня?

Языковая культура всегда отражает ценности общества. То, как мы пишем названия праздников, не является мелочью: это показатель нашего уважения к истории, традиций и норм украинского правописания. Особенно это касается сегодняшнего праздника – 8 Березня, которое имеет официальный статус международного дня, закрепленный в документах ООН.

В этот день хочется отправить поздравительное сообщение или открытку, но важно не допустить ошибки в названии праздника. А для этого – знать несколько правил украинского правописания.

С праздником! / Pinterest

Прежде всего узнаем об официальной, в которой тоже допускаются ошибки. Можно услышать – Мєждународний жіночий день или Мєждународний женский день, такая форма – калькирование с русского. Так же как и название месяца в названии – март, в украинском языке такого слова нет, только – березень.

На украинском правильное название праздника – "Міжнародний жіночий день" или полная форма "Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир".

А другое известное название праздника с датой и названием месяца, но и здесь мы колеблемся как же писать название праздника правильно, чтобы не допустить ошибки и не опозориться, потому что вариантов несколько:

"З днем 8 березня",

"З Днем 8 березня",

"День 8 березня"

"День 8 Березня",

"Свято 8 Березня",

"Свято восьмого березня",

"День восьмого березня",

"День Восьмого березня".

В названии календарных праздников мы руководствуемся правилом: с большой буквы пишем первое или единственное слово в названии праздника, то есть – 8 Березня.

Этим же правилом руководствуемся, когда в названии праздника есть слова "международный", "всемирный" "всеукраинский", а дальше есть слово "день" – только первое слово пишем с большой буквы – Міжнародний жіночий день.

Важно! Если в названии праздника где есть слова "международный", "всемирный" "всеукраинский" еще есть аббревиатура, то она тоже пишется с большой буквы – Всемирный день борьбы со СПИДом или День ВСУ.

Но в названии этого весеннего праздника мы обращаем внимание и на то буквами или цифрами написано название праздника. И здесь можно воспользоваться еще одним правилом:

если число написано цифрой, то название месяца пишется с большой буквы – 8 Березня , 1 Вересня;

, если число впишется буквами, то с большой буквы пишем первое слово – Восьме березня.

Часто к названию добавляют и слово "свято" или "день". Здесь мы руководствуемся правилом первого слова – Свято/День 8 березня чи Свято/День восьмого березня.

Кроме того, не стоит допускать еще одну ошибку – "З 8 БерезнЕМ". Название месяца в этом случае пишем в родительном падеже – березня, как объяснила филолог @znokhrystyna.

З 8 БерезеЕМ – ошибка: смотрите видео

Поэтому подписывайте открытки, печатайте сообщения и пишите правильное название праздника:

Міжнародний жіночий день

8 Березня

Восьме березня

Свято 8 березня

Свято восьмого березня.

Добавьте к названию праздника слово "Вітаю", а можно и "Поздоровляю", это тоже не будет ошибкой.

Поэтому можно сказать:

Вітаю /Поздоровляю з 8 Березня.

Вітаю /Поздоровляю з Восьмим березня.

Вітаю /Поздоровляю з Міжнародним жіночим днем.

Вітаю /Поздоровляю зі Святом 8 березня.

Вітаю /Поздоровляю зі Святом восьмого березня.

Правильное написание названия праздника – это не формальность, а проявление языковой грамотности и культурного сознания.

Что на самом деле празднуем в этот день?

Международный женский день, который мы отмечаем 8 марта, имеет более глубокое значение, чем "день женщин". Это результат длительной борьбы женщин за свои права: достойную зарплату, избирательное право, право на образование и другие права, которые были доступны только мужчинам.

Его истоки достигают второй половины XIX века, когда женщины начали активно бороться за свои права. В 1857 году в Нью-Йорке состоялась забастовка текстильщиц, которые требовали сокращения рабочего дня и достойной оплаты труда. Позже, в 1909 году, в США впервые отметили Национальный женский день, а уже в 1910 году на конференции в Копенгагене Клара Цеткин предложила сделать его международным. Важным этапом стал 1917-й год, когда женские демонстрации в Петрограде стали толчком к революционным событиям, и именно эта дата – 8 марта – закрепилась как символ женской борьбы.

В 1977 году ООН официально признала этот день, как Международный женский день как день борьбы за права женщин и международный мир.

Традиции празднования различаются в зависимости от страны. В мире этот день часто сопровождается маршами, акциями солидарности, культурными мероприятиями, подчеркивающими важность равенства и прав женщин. В Украине же, под влиянием советского наследия, долгое время 8 Марта воспринималось как "праздник весны", когда мужчины дарили цветы и подарки.

Однако современные тенденции меняют акценты: все больше внимания уделяется настоящему содержанию этого дня – чествованию женской роли в обществе, борьбе за равенство и правосудие. Поэтому все больше украинок отказываются от Праздника 8 марта, как от "праздника женской красоты и нежности".

Все чаще в этот день и накануне проводятся познавательные лекции о женщинах-украинках и их вклад в культуру, науку, искусство, литературу и то, какие они незаурядные личности и что их стоит знать и помнить.

Женский образ в этом контексте – это не только нежность, но и сила, стойкость, право на голос и участие в принятии решений. Сегодня значение праздника особенно ощутимо в Украине. Во время войны он приобретает новый смысл – это день почета женщин, которые воюют, волонтерят, поддерживают семьи и общины.

Часть общества призывает отказаться от советской трактовки "праздника весны" и вернуть ему настоящий смысл – день прав женщин и солидарности.

Таким образом, 8 Марта – это не только календарная дата, а символ исторической борьбы и современного признания. Оно напоминает, что равенство, силу и достоинство женщин – результат длительной и непростой борьбы, и сегодня этот день стоит отмечать не только цветами, но и осознанием вклада женщин в общество и поддержкой их прав.