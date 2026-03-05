Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Rating Group.

Сколько украинцев празднуют 8 марта?

По результатам опроса, в этом году отмечать 8 марта планируют 45% респондентов. Зато около 52% опрошенных заявили, что не будут праздновать этот день.

Для сравнения, еще пять лет назад – в феврале 2021 года – этот праздник отмечало абсолютное большинство украинцев: 68%. С тех пор популярность 8 марта заметно снизилась среди всех групп населения.

Чаще всего о намерении праздновать 8 марта говорят жители Востока (61%) и Юга (51%), а также мужчины в возрасте 36 – 50 лет: среди них таких аж 58%. Зато женщины этой же возрастной категории реже планируют отмечать эту дату – только 42%.

Важно! В этом году дополнительный отдых 8 марта на государственном уровне не предусматривается. Дело в том, что в Украине продолжает действовать военное положение, во время которого прекращаются нормы Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней.

Отмечают ли этот день в Европе?