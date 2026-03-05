Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Rating Group.
Сколько украинцев празднуют 8 марта?
По результатам опроса, в этом году отмечать 8 марта планируют 45% респондентов. Зато около 52% опрошенных заявили, что не будут праздновать этот день.
Для сравнения, еще пять лет назад – в феврале 2021 года – этот праздник отмечало абсолютное большинство украинцев: 68%. С тех пор популярность 8 марта заметно снизилась среди всех групп населения.
Чаще всего о намерении праздновать 8 марта говорят жители Востока (61%) и Юга (51%), а также мужчины в возрасте 36 – 50 лет: среди них таких аж 58%. Зато женщины этой же возрастной категории реже планируют отмечать эту дату – только 42%.
Важно! В этом году дополнительный отдых 8 марта на государственном уровне не предусматривается. Дело в том, что в Украине продолжает действовать военное положение, во время которого прекращаются нормы Кодекса законов о труде относительно праздничных и нерабочих дней.
Отмечают ли этот день в Европе?
В Польше в последние годы 8 марта все чаще сопровождается маршами и акциями сопровождается маршами и акциями в защиту прав женщин. В крупных городах, особенно в Варшаве, проходят демонстрации, посвященные темам репродуктивных прав, равной оплаты труда и борьбы с насилием.
В Германии отношение к 8 марта различается в зависимости от федеральной земли. С 2019 года в Берлине этот день стал официальным выходным. А с 2023-го выходным его также объявили в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.
Между тем во Франции 8 марта официально называется Journée internationale des droits des femmes – Международный день прав женщин. В Париже и других крупных городах в этот день проходят массовые демонстрации, которые организуют профсоюзы, феминистические движения и общественные организации.