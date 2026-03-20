Як правильно пишеться слово "пре-" чи "при-" мудрий

Як пишеться слово правильно – премудрий чи примудрий?

Іноді навіть добре знайомі слова викликають сумнів: як правильно їх написати, до прикладу слово – премудрий чи примудрий? Розберімося з погляду правопису, словотвору та правил:

Тут ми керуємося правилом написання префіксів "пре-", "при-", "прі-". І для кожного з них є невелика хитринка, яка полегшить запам'ятовування.

Слова утворені за допомогою префікса пре-, легко запам'ятати: якщо до слова можна додати – дуже, надзвичайно, вищою мірою, то тут пишеться "пре-". Тобто префікс "пре-" вживається для підсилення ознаки:

прекрасний, прегарний (дуже гарний),

превеликий (дуже великий),

пребагатий (дуже багатий).

До слова "мудрий" цілком можна додати "дуже" – дуже мудрий, а отже правильно – премудрий.

Це значення фіксують і словники: Словник української мови (СУМ-11): премудрий – дуже мудрий.

Історично слово "премудрий" активно вживалося в книжній, зокрема церковній традиції, наприклад, у звертаннях на кшталт "премудрий Соломон".

Важливо! Маємо і винятки, які просто треба запам'ятати: презирство, престол, превелебний, пренепорочний, преподобний, преосвященний. Ці слова стосуються релігійної лексики і називають ще – старослов'янізмами.

Слова з префіксом "при-" пишемо у кількох випадках: наближення, приєднання, частковості дії чи ознаки:

наближення ( прийти, приїхати, прилетіти ),

приєднання ( приклеїти, приліпити, притиснути ),

часткова дія (присісти, придивитися).

Також, коли слово означає "біля чогось": приморський, прибережний, пристінний.

Або просто запам'ятайте – коли у слові "при-" ми точно не можемо замінити на "дуже" чи "прі". Спробуйте у вище наведених словах скористатися цим правилом – вийде дурниця, значить без варіантів – "при-".

А з префіксом "прі-", зовсім просто. Слів з ним мало, уживається рідко, переважно в словах, що походять із давньої мови – пріор, прізвище, прізвисько чи прірва і всі похідні від них.

Таких хитринок для вивчення правил філологи придумали чимало, зокрема мнемонічні фрази, які ви певно чули – КаФе ПТАаХ, МаВПа БуФ, Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу.

Тож, якщо хочете підкреслити надзвичайну мудрість – кажіть премудрий. Але точно не заміняйте на – мудрагеля, бо це слово несе іншу конотацію, хіба жартома.