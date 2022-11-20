Подарують затишок та занурять у таємниці: які книги читати осінніми вечорами

Аби трохи абстрагуватися від негативних думок про війну та тривог, варто зануритися у книжковий світ. Правильні та цікаві книги повернуть відчуття внутрішнього спокою та домашнього затишку.

24 канал підкаже вам невелику добірку книг, які гарантують хороший осінній настрій. Їх захочеться читати навіть при свічці. До теми Книга року ВВС – 2022: які видання потрапили до списків літературної премії Які книги варто читати восени Рей Бредбері – "Прощавай, літо!" Читаючи книгу Рея Бредбері, ви поринете у світ пригод жвавого Дугласа Сполдинга і посмакуєте солодко-терпкий присмак пізнього літа. У цій книзі мешканці Грінтауна почали справжню війну проти часу. Чим вона закінчилася, маєте можливість дізнатися під час читання цього твору.

Дзвінка Матіяш – "Дорога Святого Якова"

Українська письменниця Дзвінка Матіяш восени 2013 – го року разом зі своїм чоловіком здійснила паломництво по Дорозі Святого Якова. Шлях пролягає майже через всю Іспанію. І ця захоплива 40 – денна мандрівка стала основою для її біографічної книги. Дзвінка викладає свій мандрівний досвід у формі щоденника. Тут ви "зустрінете" нові мальовничі пейзажі, побачите цікаві знайомства та отримаєте цінні духовні поради.

Віржіні Ґрімальді – "Саме час знову запалити зірки"

Ця історія – про офіціантку Анну. Вона давно розлучена, втомлена від безкінечних проблем. Виховує двох доньок, стосунки з якими не налагоджуються. Згодом жінку звільняють з роботи. Тож вона вирішує тікати від негараздів на старенькому трейлері на зустріч північному сяйву. Цей роман надихне вас ніколи не здаватися і жити з вірою, любов'ю і гумором.

Джоан Ролінг – "Фантастичні звірі. Злочини Ґріндельвальда"

Події у книзі відбуваються у 1927 – му році, коли засуджений Магічним Конгресом Геллерт Ґріндельвальд тікає з-під варти. На що ще здатен злий маг, аби домогтися бажаного? Дізнаєтесь у цій книзі.

Діана Сеттерфілд – "Поки тече ріка"

Британська письменниця Діана Сеттерфілд у цьому романі переносить читачів у стіни старовинного трактиру "Лебідь" – притулку для таємних розмов і моторошних історій. Однієї темної зимової ночі в трактир забігає невідомий з мертвою дівчинкою на руках. Її знайшли у Темзі. Та через кілька годин потопельниця ... оживає. Знайти розгадку на це питання зможете, зануритись у сплетіння фольклору, науки та магії цього твору.

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Говард Філіпс Лавкрафт "Тінь над Інсмутом"

Події у цій книзі відбуваються в Англії. Вона для любителів містики. Юний оповідач почув про одне маленьке загадкове містечко і, спокушений моторошними легендами, їде туди. Хлопець проводить в Інсмуті день, а потім ніч, та все більше заплутується в павутині страшних таємниць. Тож книга, зокрема її фінал, не дасть вам заснути ще кілька ночей.

"Львів. Кава. Любов"