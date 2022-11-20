24 канал підкаже вам невелику добірку книг, які гарантують хороший осінній настрій. Їх захочеться читати навіть при свічці.
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Які книги варто читати восени
Рей Бредбері – "Прощавай, літо!"
Читаючи книгу Рея Бредбері, ви поринете у світ пригод жвавого Дугласа Сполдинга і посмакуєте солодко-терпкий присмак пізнього літа. У цій книзі мешканці Грінтауна почали справжню війну проти часу. Чим вона закінчилася, маєте можливість дізнатися під час читання цього твору.
Дзвінка Матіяш – "Дорога Святого Якова"
Українська письменниця Дзвінка Матіяш восени 2013 – го року разом зі своїм чоловіком здійснила паломництво по Дорозі Святого Якова. Шлях пролягає майже через всю Іспанію. І ця захоплива 40 – денна мандрівка стала основою для її біографічної книги. Дзвінка викладає свій мандрівний досвід у формі щоденника. Тут ви "зустрінете" нові мальовничі пейзажі, побачите цікаві знайомства та отримаєте цінні духовні поради.
Віржіні Ґрімальді – "Саме час знову запалити зірки"
Ця історія – про офіціантку Анну. Вона давно розлучена, втомлена від безкінечних проблем. Виховує двох доньок, стосунки з якими не налагоджуються. Згодом жінку звільняють з роботи. Тож вона вирішує тікати від негараздів на старенькому трейлері на зустріч північному сяйву. Цей роман надихне вас ніколи не здаватися і жити з вірою, любов'ю і гумором.
Джоан Ролінг – "Фантастичні звірі. Злочини Ґріндельвальда"
Події у книзі відбуваються у 1927 – му році, коли засуджений Магічним Конгресом Геллерт Ґріндельвальд тікає з-під варти. На що ще здатен злий маг, аби домогтися бажаного? Дізнаєтесь у цій книзі.
Діана Сеттерфілд – "Поки тече ріка"
Британська письменниця Діана Сеттерфілд у цьому романі переносить читачів у стіни старовинного трактиру "Лебідь" – притулку для таємних розмов і моторошних історій. Однієї темної зимової ночі в трактир забігає невідомий з мертвою дівчинкою на руках. Її знайшли у Темзі. Та через кілька годин потопельниця ... оживає. Знайти розгадку на це питання зможете, зануритись у сплетіння фольклору, науки та магії цього твору.
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Говард Філіпс Лавкрафт "Тінь над Інсмутом"
Події у цій книзі відбуваються в Англії. Вона для любителів містики. Юний оповідач почув про одне маленьке загадкове містечко і, спокушений моторошними легендами, їде туди. Хлопець проводить в Інсмуті день, а потім ніч, та все більше заплутується в павутині страшних таємниць. Тож книга, зокрема її фінал, не дасть вам заснути ще кілька ночей.
"Львів. Кава. Любов"
"Львів. Кава. Любов" – це збірка десяти чуттєвих оповідань від сучасних українських письменниць. Вони про пошуки життєвого сенсу і себе, магічні збіги та буденні перипетії; перші поцілунки й довгоочікуване щастя. Також про втрату, розлуку і жаль. Лише одне залишається незмінним: все у Львові починається з кави. Якщо ви хочете втекти від проблем на вулички старого міста, вам у світ цієї книги.