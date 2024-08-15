Сергій Горбачов покидає посаду освітнього омбудсмена: у чому причина

На позачерговому засіданні Кабмін постановив звільнити Сергія Горбачова з посади освітнього омбудсмена. Відповідне рішення набере чинності вже невдовзі.

Горбачов вже прокоментував, з чим пов'язане майбутнє звільнення. Він обіймав посаду освітнього омбудсмена з 14 серпня 2019 року.

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Звільнення освітнього омбудсмена

Так, саме Сергій Горбачов уточнив, що наразі його ще не звільнили з посади освітнього омбудсмена, але звільнення "точно буде найближчими днями, бо така норма закону".

Понеслася зрадонька. Моє звільнення з посади освітнього омбудсмена аж ніяк не пов'язано з якимись претензіями до мене: просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції (2019 – 2024),

– написав Горбачов.

За словами посадовця, освітній омбудсмен призначається на термін 5 років без права повторного призначення.

До слова, нещодавно Сергій Горбачов висловився щодо української мови у школах. За його словами, зараз у вчителів немає обов'язку говорити на території навчального закладу державною мовою весь час. Він висловив бажання змінити це законодавчо.