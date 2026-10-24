"Багато шаурми" чи "багато шаурмів": як сказати правильно про кілька порцій смакоти

Коли голодні, не до граматики. Але якщо замовляєте шаурму для всієї компанії, варто знати, як правильно назвати кількість. Бо "шаурмів" може й вистачить на всіх, та словники такої форми не пропонують.

Як сказати: "Дайте нам п’ять шаурмів", "п’ять шаурм" чи все-таки "п’ять порцій шаурми"? Здавалося б, дрібниця, але саме з такими словами часто виникають мовні сумніви. А як сказати правильно пояснює вчителька з української мови Світлана Чернишова.

"Багато шаурми" чи "багато шаурмів" – як правильно?

Від самої згадки про шаурму вже може розігратися апетит. М’ясо, соковиті овочі, соус і все це загорнуте в тонкий лаваш – ідеальний варіант для швидкого перекусу чи страви, яку можна приготувати самостійно вдома, для затишного вечора. Та коли хочеться замовити обід для всієї компанії, доводиться замислитися: як правильно сказати – "багато шаурмів", "багато шаурм" чи "багато шаурми"? Розбираємося, який варіант відповідає нормам української мови.

Правильний варіант залежить від того, що саме ми хочемо сказати.

Чому не "шаурмів" і не "шаурм"?

В українській мові іменник "шаурма" не має нормативної форми множини. Це слово називає страву як певний вид їжі, тому, коли говоримо про її кількість, використовуємо форму родового відмінка однини – "шаурми".

Наприклад:

Сьогодні я з’їв багато шаурми.

У цьому закладі продають смачну шаурму.

Форми "шаурм" і "шаурмів" не відповідають словниковій парадигмі цього іменника. У Великому електронному словнику української мови слово "шаурма" подано лише в однині.

А як сказати, якщо потрібні дві чи п’ять?

Тут є простий вихід: рахуємо не саму страву, а – порції.

Правильно:

Замовте, будь ласка, п’ять порцій шаурми.

Нам потрібно три порції шаурми з куркою.

Купімо багато шаурми для всієї компанії.

У розмові можна почути й "дві шаурми". Такий вислів зрозумілий, адже маємо на увазі дві окремі порції. Проте якщо хочемо висловитися чітко й уникнути сумнівів, краще сказати "дві порції шаурми" чи "10 порцій шаурми для великої компанії".

Як говорити про шаурму у множині: дивіться відео

Отже, запам’ятаймо: багато шаурми, але п’ять порцій шаурми. А форму "шаурмів" залишмо для мовних жартів – у замовленні вона зайва.

Тож тепер, коли захочете пригостити друзів, зможете без вагань замовити потрібну кількість шаурми. А якщо хтось за столом виправить вас на "багато шаурмів", сміливо діліться мовним відкриттям. Головне – щоб шаурми вистачило на всіх, а суперечки про граматику не зіпсували апетиту!