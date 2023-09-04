Архітектурна трансформація: як тепер будуватимуть школи в Україні

Школа повинна буди місцем, куди діти ходять із задоволенням. В Україні хочуть оновити радянські будівлі, аби ще більше стимулювати жагу дітей до нових знань.

Як розповіли в МОН, в Україні стартувала архітектурна трансформація радянських шкіл. Спочатку проєкт охопить відбудову 5 закладів освіти.

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Українську освіту хочуть реформувати одразу в кількох напрямках, один з них – архітектурний.

Ми хочемо, щоб діти хотіли ходити до школи, до місця з функціональними яскравими просторами для навчання й спілкування — без нераціонального використання простору і сумних строгих приміщень,

– розповіли у міністерстві.

Втілення ідеї вже розпочалося: українське урбан-бюро Big City Lab провело триденний міжнародний воркшоп. В ньому взяли участь українські архітектори, освітяни та міністри. Захід став стартом відбудови 5 шкіл, які були зруйновані російськими окупантами. Відкрити їх повинні вже за рік – у вересні 2024 року.

Згодом експертизи та напрацювання передадуть в МОН, після чого міністерство працюватиме над масштабуванням проєкту на школи по всій Україні.