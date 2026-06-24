Українське слово, яке часто плутають: що насправді означає "баня"

Слово "баня" в українській мові має не лише значення, пов'язане з лазнею, а й давнє архітектурне значення — так називають куполоподібне завершення будівлі. Цей термін можна зустріти в описах храмів, старої архітектури та народному мовленні.

У давній українській мові слово "баня" використовували для позначення опуклого даху або завершення споруди, яке має форму півкулі. Простими словами – це купол.

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Що означає слово "баня" українською

Так називають округлу верхню частину церков, соборів та інших будівель. Наприклад, коли говорять про кілька бань на храмі, мають на увазі саме куполи, які завершують споруду.

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У такому значенні слово широко вживали в архітектурі та будівництві. Воно збереглося в українській мові й сьогодні, хоча в повсякденному спілкуванні багато хто частіше використовує слово "купол".

Варто зазначити, що "баня" має й інше значення – приміщення для миття, тобто лазня. Саме через це слово може мати різні значення залежно від контексту.

Де можна почути слово "баня"

Найчастіше в значенні "купол" слово "баня" можна вжити під час розмов про церкви, історичні споруди чи народну архітектуру. Наприклад, можна сказати: "золоті бані собору" – тобто золоті куполи.

Таке вживання особливо поширене в українській культурі, адже традиційна архітектура храмів часто передбачала саме купольні завершення.

Також слово зустрічається у фразах на кшталт "церковна баня", "дерев’яна баня", "висока баня храму". У цьому випадку йдеться не про місце для миття, а про форму даху.

Отже, українське слово "баня" має давню історію та кілька значень. Якщо говоримо про архітектуру – це купол, а не лазня.