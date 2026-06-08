Чарунка – це не відьма: значення слова, яке часто розуміють неправильно

Через схоже звучання дехто може сплутати слова "чарунка" і "чаклунка". Насправді вони мають зовсім різне значення, а слово "чарунка" широко використовується як у повсякденному мовленні, так і в науці та техніці.

Українська мова багата на слова, які схоже звучать, але мають зовсім різне значення, одним із таких прикладів є "чарунка" та "чаклунка". Через співзвучність їх іноді помилково пов'язують між собою, хоча спільного між ними майже немає: якщо чаклунка – це персонаж народних вірувань або казок, то чарунка є цілком реальним предметом чи елементом певної структури.

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Що означає слово "чарунка"

Чарунка – це невелика комірка, заглиблення або осередок у певній структурі. Найчастіше це слово вживають, коли говорять про стільники бджіл.

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Саме шестикутні комірки у бджолиних сотах називають чарунками. У них бджоли зберігають мед, пилок або вирощують потомство.

Згодом значення слова стало ширшим. Тепер чарункою можуть називати будь-який окремий елемент у сітчастій або комірчастій структурі. Наприклад, чарунки можна побачити в огорожах із сітки, пакувальних матеріалах або різноманітних технічних конструкціях.

Де ще вживають слово "чарунка"

Сьогодні слово "чарунка" активно використовується не лише в побуті, а й у науці та технологіях. Наприклад, в електронних таблицях чарункою називають окрему клітинку, в якій зберігаються дані.

Також цей термін можна зустріти в біології, фізиці, математиці та інженерії, коли йдеться про окремий елемент складної структури або системи.

Слово "чаклунка" натомість означає жінку, якій приписують магічні здібності. Саме тому плутати ці поняття не варто, попри їхню зовнішню схожість.

Тож якщо почуєте слово "чарунка", пам'ятайте: йдеться не про магію чи казкових персонажів, а про комірку, осередок або окремий елемент певної структури. Це давнє українське слово й сьогодні залишається актуальним у багатьох сферах життя.