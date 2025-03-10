Є алгоритм дій, – нардепка розповіла, як повідомити про домагання у ВНЗ

Цієї зими стало відомо про кілька скандалів щодо домагань у ВНЗ. Тривають розслідування, вже є перші вердикти. Проте багато випадків залишаються невідомими, адже постраждалі часто бояться свідчити.

Народна депутатка України Наталія Піпа в ефірі 24 Каналу порадила студенткам, що робити, коли вони стикаються із сексуалізованими домаганнями. Вона зазначила, що є певний алгоритм дій, який може допомогти студенткам себе захистити.

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"Не залишатися наодинці. Якщо вам відомо, що подібні випадки вже траплялися на попередніх курсах або серед ваших одногрупників, варто об'єднуватися", – сказала Наталія Піпа.

Чому важливі свідчення

Вона додала, що якщо немає людей, готових свідчити, то слід звертатися до освітнього омбудсмена, а також до Міністерства освіти і науки України. У разі серйозних порушень слід звертатися до правоохоронних органів.

Якщо ви готові відкрито розповісти про свою історію, то розкажіть про проблему в соцмережах, це може допомогти привернути увагу. Якщо ж ви не готові до публічності, варто писати офіційні звернення та так добиватися змін,

– додала Наталія Піпа.

Вона підкреслила, що важливо, що студентки стають зрілішими й сміливішими, що дає їм можливість відкрито говорити про проблему та свідчити. Саме це й сприятиме змінам в освітній сфері. Адже коли йдеться про етичний аспект – харасмент, булінг або сексуалізовані домагання, – без конкретних свідчень людей, які постраждали, неможливо зупинити ці явища.

Важливо, що студенти знають про підтримку та бачать реальні наслідки,

– додала Піпа.

Вона зазначила, що у випадку Львівського національного університету імені Івана Франка реакція була найшвидшою.

Поки триває слідство – рішень немає

Натомість ситуація в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого поки залишається невизначеною.

До слова! Викладач університету імені Карпенка – Карого Андрій Білоус із заявою звернувся до поліції. У той час студентки розповідають про низку випадків, коли цей викладач здійснював щодо них домагання.

Цей заклад підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України, а не Міністерству освіти і науки України, і наразі офіційної реакції немає. Службове розслідування нібито триває, але конкретного рішення ще не ухвалено.

У Львові звільнили викладача

"Для порівняння, в університеті імені Івана Франка рішення вже є, що свідчить про спроможність університету визнати проблему та вжити відповідних заходів", – сказала Піпа.

Нагадаємо, що 5 березня стало відомо про звільнення професора Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося, якого було звинувачено в домаганнях. Крім того, у наказі про звільнення зазначено, що причиною цього рішення стали "аморальні дії, які є несумісними з функціями викладача вищої школи".