Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Громадське". Викладач відмовив журналістам від подальших коментарів, поки триває слідство.

Дивіться також "Запрошував на чай поплакатися": викладача Карпенка-Карого та режисера звинуватили в домаганнях

Білоус відреагував на звинувачення у домаганнях

Андрій Білоус відмовився від коментарів, посилаючись на хід розслідування.

Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство,

– написав він у відповідь журналістам.

Тим часом, за даними "Громадського", анонімно про домагання з боку Білоуса вже розповіли кілька колишніх студенток. Зокрема, одна з них згадала, що в листуванні викладач дозволяв собі флірт і ставив інтимні запитання. Пізніше, за її словами, його дії перейшли межу.

Він нібито запросив її до свого кабінету. Спочатку невимушено спілкувалися, але потім, за словами дівчини, почав торкатися та намагався поцілувати.

Інша студентка згадала, як викладач пропонував їй подивитися виставу з режисерської ложі, запевняючи, що його там не буде. Однак на місці все виявилося інакше.

Я була шокована, не очікувала побачити його. Він посадив мене назад, почав утримувати і робити поступальні рухи своїм ерегованим членом об моє тіло, при цьому придушуючи,

– зізналася дівчина.

Вона зазначила, що після цього припинила спілкування з Білоусом, але він почав її принижувати й тиснути на неї.

Ще одна студентка розповіла, що викладач вимагав від неї інтимні фото та примушував "довести" свою любов до нього.

Подібні ситуації, за її словами, траплялися й з іншими студентками. Дівчата уникали кабінету Білоуса або ходили туди лише групами.

Як на скандал відреагувала адміністрація університету

Нагадаємо, що першою публічно про домагання з боку Білоуса заявила 23-річна Софія Сапожнік. Спочатку вона свідчила анонімно, але пізніше вирішила розкрити своє ім'я. За її словами, викладач пропонував їй інтимні стосунки, запитував про еротичні фантазії, надсилав інтимні фото інших дівчат та пропонував "повторити".

Адміністрація університету заявила, що розпочала службову перевірку й 21 січня подала заяву до поліції, аби перевірити поширену в медіа інформацію. При цьому у виші стверджують, що раніше не отримували офіційних скарг на дії Білоуса.

Ініціативна група студентів і випускників університету продовжує збирати свідчення про ймовірні домагання з боку Білоуса. Вони планують подати колективну заяву до поліції, щоб привернути більше уваги до цієї ситуації.