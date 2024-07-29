"Школа офлайн": до кінця року держава планує повернути 300 тисяч дітей до очного навчання

До кінця 2024 року держава планує вивести на очне навчання 300 тисяч дітей. На даний момент майже 1 мільйон дітей навчається онлайн. Так, приблизно 600 тисяч в Україні, ще майже 400 тисяч – за кордоном.

Власне, МОН упроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн". Вона почне діяти вже з 1 вересня, а впровадження буде поступовим. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 29 липня.

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Що відомо про комплексну програму підвищення якості освіти "Школа офлайн"

"Школа офлайн" – комплексна політика Міністерства освіти і науки України, яка реалізується у співпраці з профільним віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим. Її мета – повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, – створити умови для якісної та ефективної дистанційної освіти.

Протягом останніх 4 років українська система освіти зазнавала втрат. Через COVID-19 та повномасштабну війну українські діти відстають від однолітків з інших країн на 2 роки навчання. Про це свідчить дослідження PISA – 2022.

Україна зазнала значних освітніх втрат, і ключова передумова для підвищення якості освіти — доступ дітей до безпечного очного навчання. Саме тому ми впроваджуємо комплексну політику "Школа офлайн", ціль якої повернути приблизно 300 000 учнів за шкільні парти,

– зазначає Михайло Федоров,

МОН упроваджує комплексну стратегію Школа офлайн, яка почне діяти вже з 1 вересня, а впровадження буде поступовим.

Під час формування політики враховувалися умови кожної дитини – переміщених унаслідок воєнних дій; тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях; за кордоном; тих, хто має / не має доступу до очної або змішаної освіти. Також більше уваги надають учителям, щоб вони могли зосередитися на роботі з учнями однієї категорії без подвійного навантаження.

Політика "Школи офлайн" містить 5 основних компонентів, які враховують специфіку кожної категорії учнів та вчителів.

1. Інфраструктурні рішення: укриття + автобуси + девайси



Школа офлайн / Інфографіка МОН



Інформація щодо укриттів та шкільних автобусів / Інфографіка МОН



Дані про гаджети / Інфографіка МОН

2. Навчання за місцем перебування дитини

Діти, які були вимушені змінити місце проживання через дії країни-агресора, мають змогу навчатися в школі за місцем перебування. Це можливість соціалізуватися та інтегруватися до нової громади. Якщо ж школа за місцем проживання не має укриття чи вільних місць, то діти можуть продовжити навчатися дистанційно у своїй школі.



Навчання за місцем перебуванням дитини / Інфографіка МОН



Продовження інформації про те, ому дитині важливо навчатися очно / Інфографіка МОН

3. Перегляд мережі дистанційних шкіл

Наразі дистанційно навчаються різні категорії учнів, які відрізняються за потребами та навчальними програмами. Зокрема, діти за кордоном вчаться за подвійною програмою, діти на ТОТ – без постійного доступу до інтернету, діти на прифронтових територіях – без доступу до очної освіти. Тож учитель не завжди може надавати увагу кожному учню та застосовувати неформальні підходи під час уроків.

Щоб створити комфортніші умови для учнів і вчителів, змінюється мережа дистанційних шкіл. Відтепер мінімальна наповнюваність – 20 учнів у класі. Наявність щонайменше одного класу для всіх років навчання: з 1 до 9 або з 5 до 11 класу (або з 8 до 11 для ліцеїв).



Перегляд мережі дистанційних шкіл / Інфографіка МОН



Чому важливо переглянути мережу дистанційних шкіл / Інфографіка МОН



Продовження інформації про те, чому важливо переглянути мережу дистанційних шкіл / Інфографіка МОН

4. Навчання дітей на ТОТ

Для дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, вводять нові формати навчання. Зокрема, індивідуальний план навчання (педагогічний патронаж) або ж подальше навчання в дистанційному класі своєї школи, якщо безпекова ситуація дає змогу відвідувати заняття. Або ж разом з учителем перейти до іншого класу, якщо їхня школа тимчасово припиняє роботу. Для цього батькам потрібно буде написати заяву.



Навчання дітей онлайн на ТОТ / Інфографіка МОН



Вимоги для дистанційних класів / Інфографіка МОН

5. Діти за кордоном

Діти за кордоном вчаться в місцевих школах і часто поєднують це з навчанням у рідному українському закладі. Відповідно отримують подвійне навантаження. Для того, аби уникнути цього, впроваджується українознавчий компонент. Це скорочена освітня програма, яка дає змогу зменшити навчальне навантаження на учнів.



Навчання дитини за кордоном / Інфографіка МОН



Що це дає учням / Інфографіка МОН

Які можливості для вчителів



Можливості для вчителів / Інфографіка МОН



Вакансії для вчителів / Інфографіка МОН

Аби дізнатися більше про проєкт "Школа офлайн", можна це зробити ната у