У Раді розповіли, як у 2023 році удосконалять мультипредметний тест для абітурієнтів

Випускники шкіл вже вдруге складатимуть мультитести замість традиційного ЗНО. Він буде складнішим як у 2022 році.

Про це для 24 Каналу розповіла народна депутатка України Наталія Піпа. Вона зазначила, що в Україні не скасували ЗНО.

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"Національний мультипредметний тест, який буде цього року, справді схожий на той, що був у 2022 році. Різниця в тому, що його складатимуть онлайн. ЗНО неможливо провести у воєнний стан, бо коли буде влучання хоч в одну зі шкіл, де зберігаються тести на ЗНО, то руйнується весь логістичний ланцюжок", – сказала Піпа.

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Історія України буде необов'язковим предметом

За словами депутатки, мультитест є дешевшим ніж ЗНО. Вона зазначила, що торік проводити іспити було складніше, бо не встигли створити все програмне забезпечення.

Піпа розповіла, що абітурієнти складатимуть 3 предмети в один день. Основні предмети – це українська мова й математика. Торік це була історія України, а зараз вона є вибірковою.

Можемо багато сперечатися, чи це правильно, чи ні. Вважаю, що у наступних роках історія України має бути базовою. Проте зараз, коли є люди, які вступають на медичні, фізичні, хімічні спеціальності, важливо скласти той іспит, який є базовим для них, – сказала депутатка.

Тест буде складнішим

Триватиме іспит 180 хвилин. Піпа зазначила, що абітурієнти витрачатимуть по 60 хвилин на кожен предмет. Це довше ніж у 2022 році. Проте екзаменаційні питання будуть складнішими.

"Торік все було на швидку руку. Було дуже багато людей, які склали на 200. Тест не показував реальну картину знань, тести були спрощеними. Нові екзамени будуть більше схожими на ЗНО, але все одно простішими. Я вважаю, що це допустимо в умовах воєнного стану", – пояснила депутатка.

Вона наголосила, що нам є куди рухатися, але головне – це ментальне й фізичне здоров'я, сили пережити рік. Як додала Піпа, за час ковіду й війни у нас буде пробіл в знаннях.

"Він буде, але нам треба залишитися живими й надолужувати знання", – сказала депутатка.



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