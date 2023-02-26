Вчаться попри окупацію та закриті школи: як в Сєвєродонецьку маленькі українці здобувають освіту

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни не змогли організувати навчання для школярів. Проте маленькі українці продовжують навчатися – діти раз на тиждень приходять до школи, щоб отримати завдання.

У Луганській обласній військовій адміністрації наголошують, що в такому форматі учні займаються від початку навчального року. Адже через безпекову ситуацію жодна школа не в місті не працює.

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Тож, школярі просто зустрічаються з вчителем кілька хвилин на тиждень. Всі завдання, навіть важкі, учні роблять самостійно. Для яких-небудь консультацій в них є декілька хвилин на 7 днів.

Упродовж усього навчального року діти раз на тиждень приходять до школи, отримують завдання на папері, виконують його вдома та повертають вчителю для перевірки,

– йдеться в повідомленні.

На жаль, учнів не можуть перевести дітей на дистанційне навчання, адже в місті немає інтернету.

"Кабельний інтернет у Сєвєродонецьку загарбники не полагодили, а якості мобільного не вистачає для навчання. Хоча і його в місті немає кілька тижнів. А останні кілька днів туди й не додзвонишся, бо все відключено через боротьбу з партизанами", – пишуть в ОВА.

Нагадаємо, під окупацією Сєвєродонецьк перебуває вдруге. Вперше росіяни окупували територію у квітні 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення лише після кількох місяців оборони окупанти у червні 2022 року вдруге захопили місто.

До слова, протягом року повномашстабної війни з Росією учні та вчителі в Україні стикнулися зі значними труднощами. Однак це не завадило їм продовжити навчання. Ні бойові дії, ні блекаути не здолали винахідливість та жагу до знань наших дітей та педагогів, вони проводили уроки вдома, надворі та у сховищах. Історії незламності українських вчителів та учнів у час війни – читайте у статті.