Ні бойові дії, ні блекаути не здолали винахідливість та жагу до знань наших дітей та педагогів. Вони проводили уроки вдома, надворі та у сховищах.

Важливо Більше, ніж навчання: приватні дистанційні школи задають тренд на соціальну відповідальність

Історії незламності українських вчителів та учнів у час війни

Вікторія – учителька біології з Миколаєва. Через війну переїхала до села На Чернігівщині. У час блекауту ловила мобільний інтернет, де тільки можна було, аби провести онлайн-урок. Найкращим сигнал був у садку під грушею. Восени тут занадто холодно, тому родина Вікторії побудувала для неї укриття. "Кабінет" назвали "Старлінком".



Учителька біології з Миколаєва "ловить" інтернет / НУШ

Інша освітянка з Миколаївщини, учителька початкових класів Варюшинського ліцею Леся Міляєва облаштувала шкільний клас у власному будинку. Зізнається: спочатку взагалі не розуміла, як продовжувати навчання. Тим більше, що не всі батьки мають можливість купити своїм дітям гаджети. Згодом почалися відключення світла. Тож педагогиня облаштувала шкільний клас у своєму домі. Результатом задоволені всі.

Це не є подвигом, це той мінімум, на який ми спроможні в умовах сьогодення,

– каже вчителька.



Учителька з Миколаївщини облаштувала клас вдома / НУШ

У Линовицькій школі на Чернігівщині вчителька початкових класів Валентина Силко навчає учнів 1 класу рахувати, писати, читати в укритті. Під час повітряних тривог, тривалого відключення електроенергії, вона проводить віртуальні подорожі.



Як вчаться діти у Линовицькій школі на Чернігівщині / НУШ

А в Чернігівській школі №3, коли немає світла, учні утворюють "ранкове коло".

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

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