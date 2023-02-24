Ни боевые действия, ни блекауты не преодолели изобретательность и жажду знаний наших детей и педагогов. Они проводили уроки дома, на улице и в хранилищах.

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Виктория – учительница биологии из Николаева. Из-за войны переехала в село на Черниговщине. Во время блекаута ловила мобильный интернет, где только можно было, чтобы провести онлайн-урок. Лучшим сигналом был в саду под грушей. Осенью здесь слишком холодно, поэтому семья Виктории построила для нее укрытие. "Кабинет" назвали "Старлинком".



Учительница биологии из Николаева "ловит" интернет / НУШ

Другая педагогиня из Николаева, учительница начальных классов Варюшинского лицея Леся Миляева обустроила школьный класс в собственном доме. Признается: сначала вообще не понимала, как продолжать обучение. Тем более что не все родители имеют возможность купить своим детям гаджеты. Впоследствии начались отключения света. Так что педагогиня обустроила школьный класс в своем доме. Результатом удовлетворены все.

Это не подвиг, это тот минимум, на который мы способны в условиях настоящего,

– говорит учительница.



Учительница из Николаевской области обустроила класс дома / НУШ

В Линовицкой школе Черниговской области учительница начальных классов Валентина Силко обучает учеников 1 класса считать, писать, читать в укрытии. Во время воздушных тревог, длительного отключения электроэнергии она проводит виртуальные путешествия.



Как учатся дети в Линовицкой школе на Черниговщине / НУШ

А в Черниговской школе №3, когда нет света, учащиеся образуют "утренний круг".

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