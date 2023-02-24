Об этом рассказала заместитель главы МОН Вера Рогова во время презентации украинско-швейцарского проекта.

Важно Как получить украинское школьное образование за границей

Сколько школьников и учителей из Украины до сих пор за границей

По словам чиновницы, за границей сейчас находится более 500 тысяч учеников.

Эта цифра не была ниже 470 тысяч за последний год. И увеличилось количество педагогов – 12 585 учителей находятся за границей. Это очень большой вызов для нас,
– подчеркнула Рогова.

Также, как сообщили в Минобразования, еще более 161 тысяч школьников и почти 26 тысяч дошкольников являются переселенцами.

Как учатся дети в Украине

  • Более чем 4,1 тысячи школ Украины ввели очное обучение.
  • В 4,5 тысяч ученики учатся по смешанной форме.
  • В 4,2 тысячи заведений продолжается онлайн-обучение.

Читайте "Оценки не засчитывают": с какими проблемами сталкиваются украинские школьники за границей

Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко ранее в эфире национального телемарафона рассказал, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

  • онлайн в своей украинской школе;
  • "семейная" форма;
  • Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.