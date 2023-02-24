Про це розповіла заступниця очільника МОН Віра Рогова під час презентації українсько-швейцарського проєкту.

Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Скільки школярів та вчителів з України досі за кордоном

За словами чиновниці, за кордоном зараз перебуває понад 500 тисяч учнів.

Ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас,
– наголосила Рогова.

Також, як повідомили у Міносвіти, ще понад 161 тисяча школярів та майже 26 тисяч дошкільнят є переселенцями.

Як вчаться діти в Україні

  • У понад 4,1 тисячі шкіл України запровадили очне навчання.
  • У 4,5 тисячі учні вчаться за змішаною формою.
  • У 4,2 тисячі закладів триває онлайн-навчання.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше в ефірі національного телемарафону розповів, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

  • онлайн у своїй українській школі;
  • "сімейна" форма;
  • Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.