Про це розповіла заступниця очільника МОН Віра Рогова під час презентації українсько-швейцарського проєкту.

Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном

Скільки школярів та вчителів з України досі за кордоном

За словами чиновниці, за кордоном зараз перебуває понад 500 тисяч учнів.

Ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас,

– наголосила Рогова.

Також, як повідомили у Міносвіти, ще понад 161 тисяча школярів та майже 26 тисяч дошкільнят є переселенцями.

Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.

Як вчаться діти в Україні

У понад 4,1 тисячі шкіл України запровадили очне навчання.

У 4,5 тисячі учні вчаться за змішаною формою.

У 4,2 тисячі закладів триває онлайн-навчання.

Читайте "Оцінки не зараховують": з якими проблемами стикаються українські школярі за кордоном