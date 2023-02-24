Про це розповіла заступниця очільника МОН Віра Рогова під час презентації українсько-швейцарського проєкту.
Важливо Як отримати українську шкільну освіту за кордоном
Скільки школярів та вчителів з України досі за кордоном
За словами чиновниці, за кордоном зараз перебуває понад 500 тисяч учнів.
Ця цифра не була нижче 470 тисяч за останній рік. І збільшилася кількість педагогів – 12 585 вчителів знаходяться за кордоном. Це дуже великий виклик для нас,
– наголосила Рогова.
Також, як повідомили у Міносвіти, ще понад 161 тисяча школярів та майже 26 тисяч дошкільнят є переселенцями.
Як вчаться діти в Україні
- У понад 4,1 тисячі шкіл України запровадили очне навчання.
- У 4,5 тисячі учні вчаться за змішаною формою.
- У 4,2 тисячі закладів триває онлайн-навчання.
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Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше в ефірі національного телемарафону розповів, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.