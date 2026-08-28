В Україні закликають відмовитися від лінійок на 1 вересня: про що попереджає освітня омбудсменка

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала відмовитися від святкових лінійок та інших масових урочистостей у школах на 1 вересня. Головним пріоритетом під час війни має залишатися збереження життя та здоров'я школярів, батьків і педагогів.

Про це посадовиця повідомила на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Вона наголосила, що будь-які масові скупчення людей під час повномасштабної війни становлять серйозну загрозу через ризик ворожих обстрілів.

Через що лінійки на 1 вересня у школах варто скасувати?

Посадовиця звернула увагу на технічну складність швидкої евакуації учнів під час можливих надзвичайних ситуацій.

Масові скупчення людей створюють додаткові ризики, адже в разі оголошення сигналу "Повітряна тривога" забезпечити швидку та безпечну евакуацію великої кількості дітей на відкритій території вкрай складно,

– зазначила освітня омбудсменка.

Замість традиційних святкувань омбудсменка радить керівництву шкіл спрямувати зусилля на першочергові завдання із забезпечення життєдіяльності навчальних закладів.

Зокрема, пріоритетом має стати проведення практичних інструктажів з безпеки, перевірка готовності укриттів та надання психологічної підтримки учням після літніх канікул.

Безпека дитини – це спільна відповідальність. Зробімо так, щоб 1 вересня запам'яталося учням та батькам безпекою, турботою, спокоєм та впевненістю у власному захисті,

– підкреслила Надія Лещик.

Про що говоритимуть зі школярами на першому уроці 1 вересня?

Новий навчальний рік в українських школах пропонують розпочати з розмови про повагу, гідність і культуру спілкування. 1 вересня для учнів 1 – 12 класів проведуть всеукраїнський урок "Мова гідності: бачити людину за словами".

Учителі зможуть самостійно адаптувати матеріали відповідно до віку та потреб школярів. Під час заняття діти говоритимуть про взаємоповагу, прийняття різноманіття та безбар'єрну комунікацію. На прикладах повсякденних ситуацій учням пояснюватимуть, як слова можуть ранити, стигматизувати чи знецінювати інших. Також школярі разом шукатимуть способи спілкуватися так, щоб не оцінювати людину за станом здоров’я, особливостями чи життєвими обставинами.

У МОН наголошують, що школа формує не лише знання, а й навички взаємодії, тому повага до гідності та різноманіття має стати природною частиною шкільного життя.