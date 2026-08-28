Об этом чиновница сообщила на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Она подчеркнула, что любые массовые скопления людей во время полномасштабной войны представляют серьезную угрозу из-за риска вражеских обстрелов.

Что делать с линейками 1 сентября в школах?

Чиновница обратила внимание на техническую сложность быстрой эвакуации учеников во время возможных чрезвычайных ситуаций.

Массовые скопления людей создают дополнительные риски, ведь в случае объявления сигнала "Воздушная тревога" обеспечить быструю и безопасную эвакуацию большого количества детей на открытой территории крайне сложно,

– отметила омбудсмен по вопросам образования.

Вместо традиционных празднований омбудсмен по вопросам образования советует руководству школ направить усилия на первоочередные задачи по обеспечению жизнедеятельности учебных заведений.

В частности, приоритетом должно стать проведение практических инструктажей по безопасности, проверка готовности укрытий и оказание психологической поддержки ученикам после летних каникул.

Безопасность ребенка – это общая ответственность. Давайте сделаем так, чтобы 1 сентября запомнилось ученикам и родителям безопасностью, заботой, спокойствием и уверенностью в собственной защите,

– подчеркнула Надежда Лещик.

О чем будут говорить со школьниками на первом уроке 1 сентября?

Новый учебный год в украинских школах предлагают начать с разговора об уважении, достоинстве и культуре общения. 1 сентября для учеников 1 – 12 классов проведут всеукраинский урок "Язык достоинства: видеть человека за словами".

Учителя смогут самостоятельно адаптировать материалы в соответствии с возрастом и потребностями школьников. Во время занятия дети будут говорить о взаимоуважении, принятии разнообразия и безбарьерной коммуникации. На примерах повседневных ситуаций ученикам будут объяснять, как слова могут ранить, стигматизировать или принижать других. Также школьники вместе будут искать способы общаться так, чтобы не оценивать человека по состоянию здоровья, особенностям или жизненным обстоятельствам.

В МОН подчеркивают, что школа формирует не только знания, но и навыки взаимодействия, поэтому уважение к достоинству и разнообразию должно стать естественной частью школьной жизни.