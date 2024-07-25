Скільки коштує навчання на "Інженерії програмного забезпечення" у вишах

Абітурієнти активно подають заяви у заклади вищої освіти України. Триває вступна кампанія 2024 року.

Доволі популярною серед вступників торік була "Інженерія програмного забезпечення". Яка ціна контракту цьогоріч на цій спеціальності у топових вишах нашої країни, читайте на далі.

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Скільки коштує навчання на "Інженерії програмного забезпечення"

На вищезгадану спеціальність 2023 року абітурієнти подали 27 605 заяв. Найчастіше обирали такі виші для навчання:

• Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського": ЗВО торік отримав на цю спеціальність 3889 заяв вступників. У 2024 році контрактники платитимуть тут 54,9 тисячі гривень за рік (+10%);

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2028 заяв) – 39,9 тисячі гривень (0%);

• Національний авіаційний університет у Києві (1402 заяви) – 44,9 тисячі гривень (+28,3%);

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• Національний університет "Львівська політехніка" (1397 заяв) – 52,5 тисячі гривень (+5%);

• Львівський національний університет імені Івана Франка (1023 заяви) — 52,89 тисячі гривень (+14,3%).

Середня вартість навчання за цим фахом у вищезгаданих вишах становить близько 49 тисяч гривень.