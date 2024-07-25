Довольно популярной среди поступающих в прошлом году была "Инженерия программного обеспечения". Какая цена контракта в этом году на этой специальности в топовых вузах нашей страны, читайте далее.

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Сколько стоит обучение на "Инженерии программного обеспечения"

На вышеупомянутую специальность 2023 года абитуриенты подали 27 605 заявлений. Чаще всего выбирали такие вузы для обучения:

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского": ЗВО в прошлом году получил на эту специальность 3889 заявлений поступающих. В 2024 году контрактники будут платить здесь 54,9 тысячи гривен в год (+ 10%);

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2028 заявлений) – 39,9 тысячи гривен (0%);

- Национальный авиационный университет в Киеве (1402 заявления) – 44,9 тысячи гривен (+28,3%);

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- Национальный университет "Львовская политехника" (1397 заявлений) – 52,5 тысяч гривен (+5%);

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1023 заявления) - 52,89 тысячи гривен (+14,3%).

Средняя стоимость обучения по этой специальности в вышеупомянутых вузах около 49 тысяч гривен.